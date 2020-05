Buoni pasto, Fatigato “Criteri decisi da Landella senza coinvolgere la minoranza”

. Si è riunita stamattina la conferenza dei capigruppo al Comune dopo il consiglio convocato, e poi sciolto subito dopo, in data di ieri. L’obiettivo è stilare un unico documento sull’emergenza Covid-19. L’amministrazione comunale ha nel frattempo riaperti i termini di partecipazione alla domanda per i buoni spesa dato che, fra contributo del governo e quello regionale, avanzano 800mila euro.ha avanzato alcune richieste e alcuni dubbi in sede di conferenza: “Non condivido il tetto di 650 euro per 4 persone, se un nucleo familiare è composto da più famiglie di cui uno è pensionato e l’altro non percepisce la cassa integrazione, perché non si possono dare più aiuti? Inoltre le domande devono essere protocollate sia online sia presso le circoscrizioni per segnare quando si consegnano e quando arrivano. Oggi ho anche chiesto se le 1700 domande non istruite e in stand-by, per cui sono state riscontrate criticità nell’accettazione, devono essere nuovamente inviate e con una nuova modulistica”.

Il confronto sul tema è stato abbastanza animato: “Il sindaco Franco Landella, durante il consiglio del 12 maggio, aveva detto che dei criteri della distribuzione avrebbe discusso con l’opposizione, in questa settimana la conferenza dei capigruppo non c’è stata e ieri mattina sulla distribuzione dei buoni spesa ha riunito la sua giunta e ha deliberato. Aveva detto che avrebbe convocato la riunione dei capigruppo per una delibera condivisa, ho chiesto che venga nuovamento deliberato in materia di buoni spesa”.

Durante il consiglio del 12 maggio https://www.statoquotidiano.it/12/05/2020/consiglio-comunale-foggia-presentati-due-ordini-del-giorno-si-cerca-la-sintesi la distanza fra i due documenti presentati riguardava una maggioranza, che ricordava le iniziative del Comune nell’emergenza e criticava Regione e Governo, una minoranza che sottolineava le buone pratiche messe in atto dal livello regionale e nazionale. Su questa diversità di visioni, riportata nei documenti, si sta cercando di lavorare ad una sintesi. Il lavoro è appena cominciato e sono stati affrontati i primi punti, sarà necessario tenere altri incontri per definire il risultato. Per quanto riguarda invece le tematiche, fra cui quelle di carattere urbanistico e di mobilità fissate nel consiglio del 19 maggio, sono rimandate a data da destinarsi.