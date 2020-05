“Così è (se vi pare)”, la Verità

Manfredonia, 20 maggio 2020.

SARS-CoV-2. L’emergenza dei numeri – in Puglia e in Provincia di Foggia – è terminata (almeno per ora, si spera per sempre), e con essa la gestione dell’emergenza negli ospedali . Sono passati 3 mesi dalla diffusione dei dati della Lombardia , dai comunicati della Regione, dai provvedimenti . E’ stata un’emergenza, una prova dura che tutti abbiamo dovuto affrontare, fronteggiare, subire personalmente. Quante parole, quanti annunci, quante previsioni errate , e proteste per la situazione in atto.

Ora è la fase dell’emergenza economica; in tanti hanno ripreso le attività, altri ancora hanno deciso di non ripartire, altri – non senza preoccupazione -, sono tornati ad operare privi di certezze per il futuro. Nelle pagine del giornale analizziamo i dati (e le singole storie). Quel che resta è una fotografia impietosa delle modalità di gestione nel territorio (in tutti i settori), della non adeguatezza per gli interventi, nell’affrontare situazioni emergenziali, e lo stesso dicasi per l’incapacità di quanti delegati a decidere per lo sviluppo, la sussistenza, l’ordinarietà di un territorio. Ordinarietà sì, e non emergenza. L’augurio più grande è quello di non dover più fronteggiare una situazione analoga. Note, comunicati, promesse, annunci, proclami: gli stessi che oggi vengono riproposti come se fossimo in un teatro, come se nulla in realtà fosse accaduto. Il Covid avrebbe stravolto tutto? Sono delle baggianate.

Il Covid ha “smascherato” in modo impietoso le capacità territoriali e, in alcuni casi, l’utilità dei ruoli. In sintesi, si ha la sensazione oggettiva di un’inutilità stucchevole, di una rappresentazione che stancamente si deve portare avanti, senza che nella concretezza serva realmente a qualcosa.

“Così è (se vi pare)” sembra volerci dire chi continua ad avere ruolo di gestione. “Così è (se vi pare)”, come il titolo di un’opera di Pirandello, dove emerge “che la Verità assoluta esista o meno è cosa tantomeno irrilevante“. Il drammaturgo siciliano (Premio Nobel per la letteratura) pone infatti lo spettatore di fronte a una ‘barriera sul palcoscenico’, “costringendolo ad interrogarsi sul significato stesso di ciò che ha appena visto e l’assenza stessa di significato“. “A seguito dell’acceso dibattito tra i personaggi di questo piccolo ambiente provincial-borghese” la Verità, infatti, è per ciascuno ‘come pare'”. Dal “Silenzio dei prosciutti” allora (con la quale avevo ‘configurato’ la gestione dell’emergenza numerica Covid) si passa al concetto che la “Verità assoluta, quella imprescindibile non esiste“. Nel senso che, anche se la si è appresa, praticamente non serve. Nonostante questo, non dimentico.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it