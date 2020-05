Covid 19. E’ costituito da 50 componenti il tavolo tecnico nominato da Emiliano

Bari, 20 maggio 2020. Il presidente della Giunta regionaleha designato, con proprio decreto, il “Tavolo tecnico per la ripartenza del settore ristorazione,wedding ed entertainment (sposalizio e divertimento,ndr)” a fronte dell’emergenza sanitaria provocata dal Covid 19. Struttura che dovrà fornire supporto ai vertici politici della Regione Puglia per governare il percorso di radicale cambiamento che la pandemia ha imposto “… ottimizzando i processi che inferiscono sulla qualità dei prodotti e servizi offerti ai fini della rinascita economica e sociale della Puglia”.

In particolare: attivare la ripresa secondo principi di sicurezza e rispetto del cliente e dell’esercente, creare un sistema virtuoso inerente questo fondamentale comparto dell’economia pugliese,predisporre il Piano di comunicazione delle iniziative e degli interventi finalizzati alla riapertura del settore in favore di tutti i clienti,anche di altre nazionalità, valutare soluzioni innovative in materia di digitalizzazione.

Un Tavolo tecnico formato da cinquanta componenti. Alla guida il presidente Michele Emiliano o suo delegato,vicepresidente prof. Pierluigi Lopalco, dott.ssa Serena Brandi segretario, Michele Boccardi coordinatore del settore wedding, Pasquale Dioguardi coordinatore settore entertainment e quale presidente del Movimento Impresa,Antonio Magistà coordinatore settore ristorazione. E a seguire chef, cuochi, event manager, wedding planner, fotografi matrimonialisti, un virologo, consulente del lavoro e della sicurezza, ingegnere del lavoro, titolari di sale ricevimenti, rappresentanti aziende di intrattenimento, eccetera. Incarico a titolo gratuito, durata un anno.

Qui l’elenco dei facenti parte del Tavolo tecnico.

COVID 19 E TAVOLO TECNICO REGIONE PUGLIA (1)