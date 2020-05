Gatta “Manutenzione SP 130: la sicurezza al primo posto”

Foggia, 20 maggio 2020. Nell’ambito dei lavori per la manutenzione straordinaria della SP 130, al fine di far svolgere i lavori medesimi in sicurezza e di non interrompere il transito dei veicoli del servizio pubblico, in particolare della linea provinciale Foggia – Lucera – Alberona – Roseto Valfortore, è stata sistemata la sede stradale del Tratto – bivio Alberona innesto con strada S.P.135 direzione strada comunale Serrone del Monte fino a località Crocione, per cui in via temporanea e provvisoria, detto tratto di strada è da considerarsi quale possibile alternativa per il transito di autoveicolo del servizio pubblico della linea di collegamento tra i Comuni Alberona – Roseto Valfortore.

L’Ufficio Trasporti della Provincia, ha autorizzato il Co.Tr.A.P., e per esso Ferrovie del Gargano, che esercisce tale linea, a partire dal 21 maggio, a percorrere il tratto di strada da Alberona a Roseto con un autobus che avrà la capienza di 15 posti per una massa complessiva non superiore a 10 t.. Tale deviazione si protrarrà per il tempo strettamente necessario al ripristino della sede stradale della SP 130.

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta dichiara: “Ancora una volta il comportamento della Provincia di Foggia, adottato in questa circostanza, dimostra la continua attenzione al territorio ed alla sicurezza, sia dei lavoratori che dei cittadini che quotidianamente percorrono le strade provinciali”.