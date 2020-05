“I cinque squilibri mondiali da governare”

Manfredonia, 20 maggio 2020. Nella storia economica mondiale mai abbiamo assistito ad una crisi sanitaria che ha provocato una crisi economica e sociale pari a quella attuale. La pandemia da Covid 19 ha determinato contemporaneamente e, nel giro di qualche mese cinque squilibri a livello internazionale che se non ben governati potrebbero portare verso situazioni drammatiche come quelli degli anni 20 che hanno portato alla Seconda guerra mondiale.

Il primo squilibrio riguarda l’economia reale che ha subito una riduzione della ricchezza prodotta (PIL mondiale) sia sul latto dell’offerta (produzione) che su quello della domanda (consumi) provocati dal lockdown di oltre 4 miliardi di persone in tutto il mondo. La chiusura totale delle attività produttive avrà come effetto una riduzione per il 2020 del PIL cinese di oltre il 6%, dopo quaranta anni di crescita ininterrotta, di quello USA del 10% e di quello Europeo del 10%.

Il secondo squilibrio è il livello di indebitamento pubblico e privato raggiunto nel mondo. Si stima che il livello di indebitamento complessivo dei paesi più industrializzati è pari ad oltre il 320% del PIL prodotto.

Il terzo squilibrio è quello monetario, dovuto all’enorme liquidità immessa nel sistema dalle più importanti Banche Centrali (FED e BCE in primis) che ha provocato una riduzione dei tassi di interesse portandoli a livelli negativi. Se oggi investiamo in titoli di Stato USA il rendimento è dello 0,5% se, invece si investe in titoli di Stato tedeschi il tasso è negativo dello 0,40% a dieci anni.

Il quarto squilibrio riguarda la crisi del settore del petrolio, innescata dalla riduzione mondiale della domanda che ha provocato una riduzione del prezzo al di sotto dei costi di produzione pari a Euro 20 al barile. Ciò, costituisce una vera e propria tragedia per i paesi produttori come Russia, Paesi medio orientali, Venezuela e gli stessi USA, la cui economia è basata prevalentemente su tale risorsa.

Il quinto squilibrio è quello occupazionale. La pandemia ha già creato negli USA in solo quattro settimane più di 20 milioni di disoccupati rispetto a circa 1 milione pre-pandemia.

Nel nostro Paese si stima che l’attuale stato dell’economia avrà come conseguenza 10 milioni di famiglie ridotte allo stato di povertà, di cui circa 2 milioni sono bambini.

Se questi cinque squilibri non troveranno una soluzione possibile a livello di Governance Mondiale il rischio di aggiungere un sesto squilibrio di natura geo politica dalle conseguenze imprevedibili è più che concreto. Stati Uniti d’America, Cina, Europa e Russia devono collaborare in modo leale per trovare tutte le possibili soluzioni per non ritrovarci in scenari futuri nefasti.

L’Italia e l’Europa hanno la grande possibilità di trasformare questa crisi in una opportunità di grande valore accelerando la nascita degli Stati Uniti d’Europa.

L’uscita dalla crisi dell’Italia passa attraverso la crescita della ricchezza prodotta che è anche l’unica strategia possibile per evitare il default del suo enorme debito pubblico. Si stima che il rapporto debito pubblico PIL passerà dall’attuale 135% a quasi il 160%-170% a fine 2020.

Il Piano di Rilancio del Paese deve iniziare da due grandi vantaggi che ci sta dando la crisi: il primo è l’importante riduzione del prezzo del petrolio, materia prima dalla quale la nostra economia dipende totalmente; il secondo è il livello molto basso dei tassi di interesse a lungo termine. Questi due elementi se ben sfruttati nel breve potrebbero rendere l’economia del Paese ancor più competitiva a livello internazionale con benefici immediati sia sulla crescita che dell’occupazione.

Questo momento ci costringe ad avere una visione a lungo termine del Paese a cominciare da una politica degli investimenti ambiziosa sul digital, nella fibra ottica, nelle tecnologie, nella sostenibilità ambientale e nel welfare. Le risorse finanziarie esistenti, interne e private, sono importanti e bisogna indirizzarle verso un ammodernamento del Paese, quelle strategiche vanno cercate in Europa attraverso un “Fondo Sovrano Europeo”, che può essere possibile solo se si rafforza l’idea di Europa come Unione di Stati Federali superando diffidenze, egoismi e pregiudizi.

La formazione di squilibri macroeconomici, possono portare a conseguenze viziose o virtuose. Le prime determinano tensioni politiche e sociali i cui effetti si sono visti nella storia, le seconde cambiano i paradigmi passati migliorando il modo di vivere di tutti, anche attraverso una migliore distribuzione della ricchezza. La via da seguire la scelgono le donne e gli uomini che hanno capacità di leadership.

La speranza è che il futuro prossimo possa darci dei leader capaci di migliorare il mondo.

Dott. Nicola di Bari – Commercialista ed Economista di Impresa GEI – associazione che raggruppa affermati economisti che operano nei più importanti centri di ricerca economica del Paese, in primari istituti bancari, nel settore industriale e dei servizi oltre che del mondo universitario.