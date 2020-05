Indagini DIA su Pasquale Saracino, sequestri per 4 milioni di euro (FOTO VIDEO)

, 20 maggio 2020. L’operazione della DIA, avviata questa mattina nella provincia di Foggia, si è conclusa con il sequestro di beni per 4 milioni di euro nei confronti di 14 persone. Complessivamente risultano indagati per estorsione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, estorsione, turbata libertà degli incanti, falsità materiale e violazione della normativa tributaria, 27 soggetti.

L’attività odierna trae origine da indagini svolte a carico di Pasquale Saracino, 46 enne pluripregiudicato di Cerignola (FG), già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e contiguo ad esponenti dei clan “Cartagena” e “Piarulli-Ferraro” in passato attivi nella provincia foggiana.

Le investigazioni economico-patrimoniali svolte dalla DIA, hanno permesso di dimostrare come il Saracino, pur risultando nullatenente, sia riuscito nel corso degli anni ad accumulare un consistente patrimonio illecito, intestando beni e rapporti bancari a prestanome (tra cui anche suoi stretti familiari come la moglie, il figlio, la sorella ed il cognato).

In un’aria agricola, appartenente ad un indagato, è stato rinvenuto, sotto terra, un grande contenitore in plastica con numerose centraline per automezzi da utilizzare per i furti e 10 cartucce per fucili illegalmente detenute, nonché 50.000 euro di denaro contante.

Il provvedimento ha riguardato:

un’azienda agricola di 28 ettari a Cerignola, del valore complessivo di 1 milione di euro;

un’azienda commerciale di alimenti e bevande all’ingrosso, per un valore di oltre 500mila euro;

un parcheggio attrezzato per autoveicoli industriali, del valore di oltre 1 milione di euro;

due appartamenti ed un locale commerciale a Cerignola, per un valore complessivo di 600mila euro;

un’imbarcazione da diporto cabinata e una moto d’acqua, per un valore commerciale di oltre 160mila euro;

quote societarie e rapporti bancari per oltre 200mila euro;

13 autovetture di varia cilindrata, tra cui fuoristrada “Renegade” e Mercedes “Classe A” e Fiat.

