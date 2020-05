La “quinta” mafia foggiana su The Guardian: “Forme primitive di brutalità”

Foggia, 19 maggio 2020. “Il 1 ° aprile, proprio mentre l’Italia era all’apice della sua crisi di coronavirus, un uomo con una maschera protettiva si avvicinò a una casa di riposo per anziani vulnerabili a Foggia, nella regione meridionale della Puglia.

Tuttavia, non sarebbe venuto per aiutare i residenti, ma piuttosto per far saltare le porte di casa con un dispositivo esplosivo.

L’incidente, in cui fortunatamente nessuno è stato ferito, non ha sorpreso il proprietario della casa di cura, Luca Vigilante.

Aveva recentemente completato le riparazioni a seguito di un attentato dinamitardo nei locali di gennaio“.

Comincia così il nuovo articolo del quotidiano inglese “” dedicata a “l’ondata criminale pugliese”.

“La mafia foggiana è relativamente giovane”, ha affermato il procuratore capo della città, Ludovico Vaccaro. “I clan che compongono questa organizzazione sono stati incorporati in questo territorio per almeno 30 anni. Non possiamo confrontarli con i gruppi storici mafiosi italiani come Cosa Nostra e ‘Ndrangheta, ma è una mafia caratterizzata da un alto grado di aggressività e violenza. È quella che chiamo una mafia primitiva, che nutre i cadaveri dei maiali per non lasciare traccia. Una mafia non raffinata nelle sue azioni, e per questo motivo pericolosa”, si legge nel lungo articolo dedicato alla mala di Capitanata.



E ancora: “Una settimana prima del secondo attacco ai fratelli, Daniela Marcone dell’associazione antimafia Libera organizzò una protesta per le strade di Foggia. Tale fervore antimafia non si era più visto dall’assassinio di membri di alto profilo dello stato italiano negli anni ’90. Hanno partecipato circa 20.000 persone. Suo padre, Francesco Marcone, fu ucciso nella tromba delle scale del suo condominio nel 1995. Era il direttore dell’agenzia fiscale pubblica e aveva denunciato la corruzione e l’evasione fiscale per mesi”.