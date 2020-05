Le auto tedesche si confermano tra le più affidabili e vendute

Una recente indagine promossa da Altroconsumo ed alcune associazioni di consumatori dislocate in diversi paesi europei ha segnalato come le auto tedesche siano considerate tra le più affidabili dai loro proprietari, assieme alle vetture giapponesi. Saranno loro a trainare la ripresa del mercato dell’auto una volta terminato il lockdown? Secondo il sondaggio di Altroconsumo i marchi tedeschi Porsche e Audi, che fanno parte della casa madre Volkswagen, si piazzano al secondo posto subito dietro alla Toyota Lexus in una classifica dell’affidabilità che vede alle loro spalle altri marchi giapponesi come Daihatsu, Subaru e Honda ed alcuni brand italiani a chiudere la graduatoria.

La ricerca è stata effettuata su un campione di 43mila automobilisti europei, di cui 13 mila italiani, a cui è stato chiesto di elencare problemi e difetti delle loro vetture. L’affidabilità delle automobili tedesche, giapponesi ed italiane è stata valutata mettendo a confronto diversi dati, tra cui l’età della vettura ed il numero di guasti avuti in base ai chilometri percorsi. Ne è emerso dunque un quadro particolarmente positivo per i marchi tedeschi.

Quello dell’affidabilità è un tema caro agli automobilisti. La stessa indagine dimostra infatti come per gli italiani questo sia il primo criterio al momento di scegliere che vettura acquistare, seguito da prezzo, consumi e design. Le auto tedesche confermano dunque la fama di essere tra le migliori a livello internazionale. Ciò si deve al connubio di qualità meccanica, affidabilità, prestazioni, eleganza e piacere della guida.

Considerando questa reputazione, non stupisce dunque la conferma del ruolo dominante delle auto tedesche sul mercato. Infatti, nonostante lo scandalo dieselgate del 2015, il gruppo Volkswagen continua a farla da padrone, e tra i modelli più venduti in Europa nel 2019 troviamo al primo posto la Volkswagen Golf (che si piazza settima nella classifica delle auto tedesche più vendute in Italia) con 410.330 immatricolazioni, seguita dalla francese Renault Clio con 319.136 vetture, mentre al terzo posto ritroviamo la Volkswagen Polo con 256.259 unità vendute. Stando ai dati delle vendite, altre vetture tedesche particolarmente amate dagli automobilisti italiani sono inoltre Opel Corsa, Audi A1, Audi A3, BMW Serie 2 e BMW i3.

Tra i motivi che spingono i consumatori a scegliere i marchi tedeschi vi è l’eccellente rapporto qualità/prezzo, ma anche la tecnologia di punta con cui è allestita ogni vettura e lo stile inconfondibile di marchi come Audi, Bmw e Mercedes-Benz.

Nel contesto dell’attuale di crisi del mercato provocata dal coronavirus, le case automobilistiche tedesche stanno proponendo ai propri clienti innovativi servizi di vendita online come la “Best Customer Experience” creata dal gruppo Daimler/Mercedes-Benz. L’iconica casa automobilistica di Stoccarda ha lanciato una piattaforma online che funge da vero e proprio showroom mescolando reale e virtuale e offrendo ai consumatori la possibilità di scegliere tra un’ampia offerta di vetture in pronta consegna, con preventivi e trattative personalizzate ed assistenza totale che permette anche di scegliere la consegna del veicolo a domicilio, servizio particolarmente gradito al giorno d’oggi.

In Italia, gli stessi innovativi servizi al cliente sono proposti da Autoo.it, un portale web specializzato proprio nella compravendita online di marchi tedeschi e vetture di seconda mano, che per la propria offerta attinge ad un parco auto con chilometraggio limitato o a km zero.

Quello delle auto usate sarà con ogni probabilità il primo segmento di mercato a ripartire, una volta superata la tempesta provocata dal coronavirus. Segnali confortanti in questo senso provengono da un recente sondaggio di AutoScout24 che mostra la buona predisposizione degli italiani verso l’acquisto di auto usate online, ed i marchi tedeschi potrebbero essere quelli prediletti, visto il rinnovato bisogno per i consumatori di spendere il giusto prezzo per un prodotto di qualità, affidabile e che duri nel tempo.