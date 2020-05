Le Iene tra i braccianti sottopagati di Borgo Mezzanone (video)

Foggia, 20 maggio 2020. Non solo lavoratori stranieri sfruttati, ma anche italiani e aziende. Gaetano Pecoraro ci mostra che cosa c’è dietro parte dell’agricoltura partendo da Borgo Mezzanone, un ghetto di duemila braccianti in provincia di Foggia.

Chiedono abitazioni e condizioni di vita dignitose i circache vivono nelle baracche di, in provincia di Foggia. Gaetano Pecoraro deè andato a fare visita ai lavoratori stranieri che anche in questi mesi di lockdown hanno continuato a raccogliere la frutta e la verdura che arrivano sulle nostre tavole, dalla mattina alle 6 per 12 ore ogni giorno, per una paga da

“Se noi siamo puliti anche voi mangiate cose pulite”, racconta Alaj, che da 11 anni vive in queste condizioni lavorando anche oltre 300 giorni all’anno. “Nei campi non ci sono italiani, non lo vogliono più fare questo lavoro”, aggiunge all’inviato de Le Iene Gaetano Pecoraro. LINK VIDEO

Fonte: Le Iene