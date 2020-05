Manfredonia, la ripresa tra entusiasmo e ottimismo

Manfredonia, 20 maggio 2020. IL RISVEGLIO da una notte buia e travagliata. Così Manfredonia è apparsa al “via libera” alla fase due della pandemia Covid-19. “Con tanta voglia di riprendersi la vita e mantenerla con responsabilità e attenzione”: il presidente dei commercianti, è perentorio. “Non possiamo perdere questa occasione: la categoria ne è consapevole e si è preparata compatta ad applicare le norme di prevenzione stabilite e di farle rispettare alla clientela”.

LE SARACINESCHE degli esercizi commerciali si sono alzate quasi tutte: ci sono attività che sono rimaste chiuse, ma è da verificare se permanenti o provvisorie. “Nel complesso la risposta – rassegna Fatone – è positiva. Non pochi negozi hanno festeggiato la riapertura come fosse una inaugurazione. Le maggiori incertezze erano per il settore abbigliamento. E’ saltata l’intera stagione primaverile. Sono venute incontro le fabbriche che hanno accettato di scambiare la merce non venduta con quella aggiornata per l’estate. Ci sono tutte le premesse per guardare avanti con fiducia”.

PER LE STRADE c’è animazione. La riapertura dei negozi ha sollecitato il movimento della gente. Tanta gente. Non solo per il corso, ma anche viale Miramare e viale del sole per Siponto, lungo i moli dei porti. Non sempre con le mascherine e osservando le distanze. Molte automobili inframmezzate dalle circolari. “Siamo rimasti aperti anche al pomeriggio e alla sera” osserva Giuseppe Giordano del bar “Stella” nei pressi della villa Castello. “Due mesi di fermata pesano: la gente è come esplosa”. Sullo stesso tenore il bar “Centrale” che ha disposto i tavolini in Piazza del Popolo opportunamente distanziati, e del bar “Pace” a Monticchio riferimento della fermata degli autobus. Lamentata la mancanza della Gazzetta ritenuta “arredo” di ogni bar.

HANNO RIAPERTO anche i ristoranti sui quali pesano maggiormente i condizionamenti della distanza. “Ho ridotto i tavoli del 50%: all’interno da 40 a 20, sulla veranda all’esterno da 25 a 12″ rivela Leo Cirillo del ristorante “il Porto” che ha approfittato della sosta forzata per rinnovare il locale. Come la gran parte degli esercenti dei locali pubblici, ha chiesto al comune l’autorizzazione per occupare parte dello spazio adiacente al locale per disporre altri otto tavoli, “pagando la Cosap” puntualizza. Nessun problema di spazio al porto turistico “Marina del Gargano”: “Qui siamo pronti, mancano solo i turisti”.

ANCHE sul fronte mare la macchina per l’estate comincia a muoversi. “Ci prepariamo alla riapertura con ottimismo e responsabilità” assicura Patrizia Salice del lido “Aurora” di Siponto, tra gli impianti più poderosi della riviera, già avanti con l’organizzazione. “Non abbiamo problemi di spazio: riusciamo a piazzare – assicura – i circa seicento ombrelloni alla debita distanza. Riaprire adeguatamente la spiaggia è un dovere anche verso la clientela che si fa sentire per confermare le prenotazioni che assicuriamo alle stesse condizioni degli anni precedenti nonostante i maggiori costi da sostenere: è il nostro investimento per la riconferma della concessone fino al 2033”.

Michele Apollonio