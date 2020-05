Manfredonia. Michele Ionata “Il segreto per una vera Ciambotta? Eccolo” (FOTO)

Manfredonia, 20 maggio 2020. “Ecco a tutti una ‘ciambotta’ freschissima, direttamente dalle nasse di. Ora si passa ai fornelli. Questo é il risultato.. Favorite.. Fantastico“. E’ quanto scrivedi Manfredonia sui social, illustrando a tutti gli ingredienti e la preparazione della “ciambotta” di pesce, tipico piatto di Manfredonia.

Ricetta. “Far rosolare in olio abbondante due spicchi d’aglio tagliati a pezzettini. Appena dorati, aggiungere un composto di erbe aromatiche e peperoncino macinato e sale. Nel soffritto aggiungere tre strisce di peperone o tre friggitelli aperti. Subito dopo aggiungete i pelati schiacciandoli un po’, poi due foglie di basilico e un bicchiere di vino bianco, far cuocere per circa 5 minuti. Aggiungere un po’ d’acqua con la salsa rimasta dei pelati e cuocere per qualche minuto, aggiungete il Granchio reale blu e i crostacei fin quando assumono il colore rosso, aggiungere i diavelicch, e dopo un po’ aggiungere man mano iniziando dai pesci più duri, mettere il coperchio e far cuocere. Alla fine servire in una sperlunga con una spruzzata di prezzemolo tritato”.