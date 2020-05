Manfredonia, “Porto un fiore a mio padre, ma è una foresta”

: mattina dalle ore 07 alle ore 12 – pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18, nel rispetto delle norme di comportamento stabilite dalle richiamate disposizioni, ed in particolare: x evitare assembramento di visitatori; x rispettare la distanza di sicurezza (almeno un metro); x munirsi di dispositivi di protezione individuali (mascherina, guanti ecc…) La presente ordinanza è comunicata al Comando della Polizia Locale affinché provveda garantirne il pieno rispetto”.

, 20 maggio 2020. Dopo le restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria, ha riaperto da stamani il cimitero comunale di Manfredonia. Come reso noto dal Comune “Questi gli

“Ci rivolgiamo a StatoQuotidiano – scrivono dei lettori – anche per il rispetto della pulizia. Stamattina dopo circa due mesi vado al cimitero di Manfredonia per portare un fiore a mio padre e con mio dispiacere vedo le tombe coperte dall’erba come si vede dalle foto. Adesso ci domandiamo: prima di riaprire al pubblico non si poteva pulire? Non è possibile arrivare lì e vedere questo schifo. Spero che si possa presto intervenire“.