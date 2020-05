Morgante: “Stabilizzazione infermieri precari a rischio contenzioso”

Bari, 20 maggio 2020. “La stabilizzazione annunciata ed avviata del personale infermieristico in Puglia sta suscitando numerose perplessità e polemiche, come evidenziato anche dalle organizzazioni sindacali di categoria”. Lo rende noto il consigliere regionale Luigi Morgante.

La Regione Puglia, infatti, ha escluso dal computo dei 36 mesi per il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, i periodi svolti attraverso incarichi a tempo determinato tramite chiamata diretta. Una previsione contraria a quanto posto in essere nella precedente stabilizzazione, e che quindi crea una possibile disparità di trattamento e una discriminazione tra lavoratori “comparabili”, con i precari della precedente stabilizzazione che si sono visti trasformare il rapporto di lavoro da determinato a tempo indeterminato. E che può determinare un contenzioso giuridico di rilevante portata, con precedenti sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte Costituzionale che forniscono solidi elementi a supporto della tesi dei ricorrenti.

Per questo, sarebbe opportuno che la Regione Puglia e le Asl rivedessero e correggessero l’impostazione avviata, per non penalizzare, in una fase delicatissima della nostra sanità, personale di vitale importanza per il mantenimento dell’intero sistema pubblico messo a durissima prova dall’emergenza Covid-19, e garantire equità e uniformità di trattamento senza dover ricorrere alla magistratura, con ulteriori spese a carico della collettività. Presenterò sul caso specifico un’interrogazione, proprio per fare chiarezza sulle decisioni assunte e sull’iter seguito, così difforme e antitetico rispetto al recente passato”.