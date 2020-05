“Neve di Marzo”. Inammissibile ricorso in Cassazione di Michele Notarangelo,’Cristoforo’

, 20 maggio 2020. “Il ricorso emerge come del tutto generico sul punto, atteso che non indica alcun interesse – attuale e concreto – ad ottenere l’esclusione delle circostanze aggravanti in questione“. Condi recente pubblicazione (con data udienza: 1 aprile 2020), la Corte didi Roma ha dichiarato “inammissibile” il ricorso proposto nell’interesse di, nato il 20/09/1996 (alias ‘Cristoforo‘,ndr), contro un’ordinanza del novembre 2019 del

L’ordinanza. Il precedente annullamento di un capo dell’ordinanza, la contestazione relativamente al tentato omicidio di Giovanni Cristalli. Da atti, “con ordinanza del 18.11.2019, il Tribunale del riesame di Bari, in parziale accoglimento dell’istanza presentata nell’interesse di Michele Notarangelo contro l’ordinanza del G.i.p. del locale Tribunale del 16 ottobre 2019, annullava quest’ultima in relazione al capo 1), limitatamente all’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (droga,ndr), nel resto confermando il provvedimento impugnato, che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia in carcere (per i delitti di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1 cod. pen. e 81 cpv., 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, – capo 1 – , e 81, 61 n 2, 110 cod. pen., 2, 4 e 7 I. n, 895 del 1967 – capo 8 -)”. Come già pubblicato, Michele Notarangelo era stato coinvolto nell’operazione ‘Neve di Marzo‘ a cura dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia che, nell’ottobre 2019, avevano eseguito il fermo di due persone accusate del tentato omicidio, avvenuto nel pomeriggio del 14 ottobre 2019, in pieno centro a Vieste, di Giovanni Cristalli.

Il legale del citato Notarangelo aveva proposto ricorso per cassazione, “deducendo – con unico motivo – la violazione degli artt. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, 2, 4 e 7, I. n 895 del 1967 e 416-bis.1 cod. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione.”

Il ricorso. “Il ricorrente censura che l’ordinanza impugnata avrebbe tratto indizi circa l’appartenenza del Notarangelo al sodalizio criminoso unicamente dal coinvolgimento nel fatto di cui al capo 8), senza considerare che nei confronti dell’indagato non sarebbe stata elevata alcuna contestazione in ordine ai reati fine ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990“. “Sotto altro profilo“, è stata contestata “la gravità indiziaria con riguardo proprio al delitto di cui al capo 8), essendo emerso in maniera chiara ed univoca che il Notarangelo sarebbe stato in possesso di un martello (e non di un’arma da fuoco) con il quale avrebbe inteso ‘picchiare’ qualcuno“. “Il ricorrente, infine, censura la ritenuta sussistenza delle aggravanti ex art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, stante l’assenza di una piattaforma grave in relazione al capo 8), e art. 416-bis.1 cod. pen., non evidenziando i connotati dell’azione delittuosa le modalità tipiche dell’agite mafioso“.

La Cassazione ha ritenuto il ricorso “manifestamente infondato“. “La partecipazione all’associazione medesima, inoltre, può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale alla struttura ed alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l’immanente coscienza e volontà dell’autore di fare parte dell’organizzazione“, è riportato tra l’altro nella sentenza della Cassazione. “Si è inoltre chiarito che l’appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta, anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine, qualora il ruolo svolto e le modalità dell’azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo e ciò può verificarsi solo quando detto ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l’autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente e cioè come membro e non già come persona a cui il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione“.

“Il Tribunale (della Libertà di Bari,ndr), in primo luogo, ha ricostruito i tratti della consorteria criminale di cui al capo 1) (la cui sussistenza non è oggetto di contestazione daparte del ricorrente), consorteria che era sorta a seguito della divisione del sodalizio precedentemente capeggiato da Pasquale Notarangelo (subentrato nel ruolo al congiunto Angelo, ucciso il 25/1/2015) – rimasto vittima di “lupara bianca” nel maggio 2017 – in due fazioni in lotta tra loro per accaparrarsi il controllo delle attività illecite, specie nel settore del narcotraffico, nel territorio di Vieste; di seguito, il Collegio della cautela ha desunto la gravità indiziaria quanto all’appartenenza del Notarangelo alla fazione capeggiata da Marco Raduano dal ruolo di “braccio armato” svolto dal ricorrente in seno al gruppo criminale, che si desume dal fatto oggetto di contestazione di cui al capo 8)“.

“Va premesso che il (Michele,ndr) Notarangelo, in data 25 aprile 2018, nel pieno centro di Vieste era sfuggito ad un tentativo di omicidio attuato nei suoi confronti dagli esponenti della fazione rivale, in cui peraltro era deceduto Antonio Fabbiano; come logicamente evidenziato dal Tribunale cautelare, il semplice fatto di essere scampato all’agguato posto in essere dal clan avverso dei Perna era di per sé sintomatico dell’appartenenza del Notarangelo alla fazione rivale“.

“La conferma di ciò, peraltro” – riporta la Cassazione – “derivava delle azioni ritorsive successivamente progettate ed attuate dal gruppo capeggiato da Raduano: già il giorno seguente all’agguato, ossia il 26 aprile 2018, come si desume da una conversazione in auto con altri tre sodali (..) il Raduano aveva infatti manifestato chiari propositi omicidiari di vendetta nei confronti di esponenti del clan rivale, collegati alla concreta disponibilità di armi da fuoco, i cui colpi erano stati invero nitidamente uditi dal personale di polizia che stava ascoltando la registrazione ambientale”. “Il Tribunale cautelare, inoltre, ha evidenziato che il 28 aprile 2018 vi era stato un nuovo incontro tra sodali, a cui aveva partecipato anche il Notarangelo, in cui si era proposto di uccidere all’arma bianca i nemici del clan opposto (cfr. captazione ambientale n. 1057 e 1060 riportate a p. 6 del provvedimento impugnato); la circostanza che in tale occasione l’indagato progettasse di utilizzare il martello nel corso di una spedizione punitiva non vale ad escludere che egli, con altri sodali, stesse maneggiando un’arma da fuoco utilizzata per esplodere dei colpi sulla pubblica via, anche perché, come ritenuto dal Tribunale, l’aggressione a colpi di martello era destinata non ad esponenti del clan avverso, ma a due “pusher vicini all’Azzarone (…) sospettati di aver iniziato a lavorare con il Perna“.

“Sulla scorta degli elementi indicati (ossia: il fatto di essere stato oggetto di un agguato da parte di esponenti della fazione rivale, il coinvolgimento sia nell’attività ritorsiva progettata ed attuata dal gruppo con l’esplosione di armi da fuoco, sia nella spedizione punitiva in danno di due pusher), il Tribunale cautelare ha quindi desunto il concreto inserimento organico del Notarangelo nel sodalizio criminoso, con il ruolo di “braccio armato” del gruppo, a nulla rilevando che egli non fosse stato coinvolto nelle attività di spaccio realizzate dal sodalizio, stante la piena autonomia tra il delitto associativo e i delitti scopo dell’associazione“.