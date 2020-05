Postazioni 118 in stato di agitazione “Non accetteremo proroghe” (FOTO)

Foggia, 20 maggio 2020. Continua la protesta degli operatori del 118 della Provincia di Foggia per l’internalizzazione del servizio. “Non accetteremo proroghe”, dicono a StatoQuotidiano. “E’ arrivata l’ora di completare la provincia di Foggia. La convocazione della regione Puglia ai sindacati deve arrivare nel più breve tempo possibile per ultimare l’iter già annunciato dalle linee guida per l’internalizzazione dei servizi nelle Asl, tra i quali il 118! Altrimenti saremo costretti a una lotta più dura di quella attuata fino ad adesso!”.