Risparmiare e investire: le abitudini degli italiani e l’importanza dell’educazione finanziaria

Inflazione, tasso d’interesse, investimenti e molto altro ancora. Sono tanti i temi economici che oggi è importante conoscere per comprendere a fondo quello che avviene attorno a noi. Se da un lato gli italiani dimostrano di avere una buona capacità di risparmio, dall’altro mostrano ancora diverse lacune in campo finanziario. Approfondiamo il discorso andando ad analizzare prima il rapporto Consob e poi una ricerca pubblicata dalla Banca d’Italia.

Italiani e risparmi: i dati e le ultime tendenze

La panoramica emersa dal rapporto Consob pubblicato nel novembre 2019 delinea delle pratiche piuttosto contrastanti per quanto riguarda le abitudini degli italiani nella gestione del proprio denaro. Partiamo proprio dalla capacità di risparmio, dato che ben il 31% delle famiglie dichiara di riuscire a fare economia in modo regolare, mentre il 37% riesce a conservare una parte delle entrate ma non in modo continuativo. Il tasso di risparmio lordo domestico è stato pari al 10% e, seppur in lieve crescita, resta comunque inferiore alla media dell’Eurozona.

Ma qual è invece il rapporto con gli investimenti? Alla fine del 2018 le famiglie che detengono almeno un’attività finanziaria sono il 30% del totale, elemento che denota come ci sia ancora una scarsa dimestichezza con i prodotti finanziari oggi disponibili sul mercato. Le ragioni alla base di questo fenomeno sono fondamentalmente due: in primo luogo una parte delle famiglie italiane ammette che il principale deterrente all’investimento è l’assenza di risparmi, mentre il secondo motivo è la mancanza di fiducia nel sistema finanziario.

Se un freno agli investimenti è sicuramente l’avversione al rischio e ad eventuali perdite, bisogna dire che oggi si trovano forme d’investimento totalmente garantite. Un esempio è il conto deposito, un prodotto capace di assicurare degli interessi sulle giacenze e fornire così un ritorno economico al consumatore. Per quanto riguarda la sicurezza va detto che il consumatore oltre a potersi affidare a vari istituti bancari solidi, come Santander ad esempio, per l’apertura di un conto deposito, può contare anche sulla garanzia del Fondo interbancario di tutela dei depositi che copre i depositi economici fino a 100.000 euro. La domanda che bisogna dunque porsi è quanto influisca sulle abitudini economiche degli italiani la mancanza di una solida conoscenza finanziaria.

Educazione finanziaria: i dati della ricerca della Banca d’Italia