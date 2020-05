Ristoranti, bar e pizzerie chiusi a mezzanotte, l’ordinanza del sindaco Landella

Foggia, 20 maggio 2020. Il sindacoha rimodulato gli orari di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione

Resta fissato l’orario di chiusura entro le ore 23:00 per i seguenti esercizi: i chioschi che effettuano vendita e/o somministrazione su aree pubbliche, le attività artigiane alimentari (take away), i circoli privati, con e senza somministrazione ai soli soci, le attività di vendita al pubblico mediante apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad essa adibita in modo esclusivo. L’ordinanza ha validità da ieri e fino a nuova disposizione.

Trasmessa in copia al corpo di Polizia locale di Foggia, al servizio Integrato attività economiche, alle associazioni di categoria di commercio e commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello locale, al Prefetto della Provincia di Foggia, Regione Puglia, Questore di Foggia, comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Foggia, comando provinciale della Guardia di Finanza, Provincia di Foggia. Il corpo di Polizia locale di Foggia e le delle Forze dell’ordine sono incaricati dell’esecuzione dell’ordinanza.