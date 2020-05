Riuniti. “La Chirurgia in Puglia ai tempi del Covid” (VIDEO INTEGRALE)

, 20 maggio 2020. Svoltosi ieri pomeriggio il primo appuntamento della sedicesima edizione degli Incontri con gli Esperti, Responsabile Scientifico Dott. Fausto Tricarico Direttore del Dipartimento di Chirurgia del Policlinico Riuniti di Foggia, sul tema “La Chirurgia in Puglia ai tempi del Covid-19”. Dopo questa prima fase dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Dott. Fausto Tricarico Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Generale Ospedaliera e il Prof. Antonio Ambrosi Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Generale Universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia hanno ritenuto “giusto” organizzare la sedicesima edizione degli “Incontri con l’Esperto” utilizzando i supporti di natura informatica e elettronica, nel rispetto dei più alti standard di qualità e sicurezza.

L’outbreak legato all’epidemia Covid ha avuto un importante impatto nei Centri di Chirurgia Italiani. E’ scaturita, pertanto, la necessità di riorganizzare percorsi e procedure chirurgiche per ridurre il rischio di diffusione dell’infezione tra operatori e tra pazienti. Questo ha indotto a dedicare il primo incontro ad un approfondimento sul tema “La chirurgia in Puglia ai tempi del Covid-19”, in cui si affronteranno i temi, i traguardi e le sfide dei chirurghi della Regione Puglia.

L’incontro si è svolto utilizzando una piattaforma digitale mediante la quale interverranno illustri esperti, in un seminario interattivo via web (Webinar), alla presenza del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del Direttore Generale del Policlinico Riuniti di Foggia Vitangelo Dattoli, del Responsabile Coordinamento Epidemiologico Regione Puglia Pier Luigi Lopalco, del Presidente ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) Pierluigi Marini e del Consigliere Nazionale ACOI Marco Ulivieri.

Durante l’incontro, si è svolta una relazione sul tema “La Chirurgia in Puglia ai tempi del Covid-19” tenuta dalla Dott.ssa Desirèe Perfetto, Dirigente Medico della Struttura Complessa di Chirurgia Generale ospedaliera del Policlinico Riuniti di Foggia e una discussione fra 9 Panelists, con la moderazione del Dott. Fausto Tricarico. Webinar Team: Dott. Francesco Montini, Dirigente Medico della Struttura Complessa di Chirurgia Generale Ospedaliera, e Dott. Gerardo Procaccini, Dirigente Medico della Struttura Complessa di Chirurgia Generale Ospedaliera.

Gli “Incontri con l’Esperto” proseguiranno poi da settembre con altri appuntamenti su tematiche di grande interesse scientifico ed attualità. “Il desiderio di approfondire e confrontarci con esperti qualificati su problematiche di frequente riscontro nella nostra pratica professionale e il piacere e l’utilità di ascoltare le esperienze degli amici chirurghi dei diversi Ospedali Pugliesi ci stimola oggi più che mai a proseguire il nostro impegno scientifico certi di fornire a tutti un’occasione formativa di buon livello. Questa edizione si concluderà anche quest’anno con la Podium Presentation dei giovani Chirurghi pugliesi che riveste un momento di grande interesse scientifico per spunti di ricerca e/o esperienze che i giovani con la loro passione per la chirurgia riescono a trasmettere. Ci auguriamo che quest’ultimo incontro con i nostri giovani possa realizzarsi con modalità “Open” per salutarci di persona, lasciando alle spalle quanto di terribile ci ha riservato quest’anno” – concludono il Dott. Fausto Tricarico e il Prof. Antonio Ambrosi.