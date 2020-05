Silvia Squizzato “Il Gargano è il mio cuore, spero che il turismo possa riprendere”

, 20 maggio 2020. Nel corso di questa crisi sanitaria, la comunicazione e il giornalismo hanno svolto un ruolo fondamentale nel trasmettere le opportune informazioni al lettore. Tra i volti noti in questo settore c’è, giornalista e conduttrice televisiva della Rai, inviata nei programmi “I Fatti Vostri” e “La Vita in Diretta”.

Silvia Squizzato ha parlato del suo lavoro a “I Fatti Vostri”, in onda su Rai 2, durante il lockdown nazionale in un recente video collegamento. “Nei programmi di approfondimento, la Rai ha ridotto il più possibile le trasferte – ha detto Squizzato, che ha spiegato la formula adottata dal programma in questo periodo – La trasmissione è uno di quei pochi programmi che non ha smesso di andare in onda, ovviamente in una formula tutta rivisitata. Ci limitiamo a dare un supporto in redazione, quindi mi sono recata comunque nei centri di produzione di Via Teulada, dove c’è lo studio del programma. Giancarlo Magalli ha fatto dei collegamenti via internet, perché non è stato possibile invitarlo in studio, nessuno poteva viaggiare”.

Il nuovo virus ha cambiato la nostra percezione con il mondo, i rapporti sociali, rendendoci consapevoli che un essere invisibile è in grado di sconvolgere le nostre difese immunitarie, i nostri rapporti umani e anche il sistema economico. Silvia Squizzato, in riguardo, ha voluto commentare questa presa di coscienza come le scene del film Contagion, uscito nel 2011 e ritornato alla ribalta proprio con questa emergenza sanitaria. “Mi rendo conto che stiamo vivendo un momento epocale – ha detto Squizzato – ci siamo accorti come una pandemia non sia poi così improbabile. Spero che questa situazione possa creare una maggiore preparazione per eventuali rischi futuri, sperando che non ce ne siano, ma non possiamo più escluderlo, perché i virus ci sono e ci saranno sempre, e si trasmettono molto più facilmente rispetto al passato”.

Tralasciando l’attuale questione, la giornalista ha voluto ricordare il Gargano, frequentato in vacanza sin da bambina con i suoi genitori, per poi ritornare con piacere fino a oggi. “La Puglia e il Gargano sono il mio cuore, ci sono dei paesaggi talmente belli… desidero tornarci presto e spero che il turismo possa recuperare dopo questo momento così difficile.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Video intervista a cura di Vittorio Agricola