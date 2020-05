"Speranza nomina Lorenzo Lo Muzio componente Comitato Scientifico"

Foggia, 20 maggio 2020. Il Comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della Salute, dura in carica quattro anni ed è composto dal Presidente e da dieci esperti di alta, riconosciuta e documentata professionalità nelle materie che rientrano nell’ambito delle attribuzioni dell’Istituto. “Sono onorato della recente nomina a componente del Comitato Scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità –È un indubbio riconoscimento del lavoro finora svolto. Il nuovo incarico è un motivo di ulteriore stimolo professionale che richiederà tutto il mio impegno per corrispondere alla stima e fiducia riposta nella mia persona. Sono sicuro che con la costruttiva collaborazione con gli altri membri del Comitato, tutte personalità di comprovato rilievo scientifico, si potrà assicurare un concreto contributo alla tutela della salute dei cittadini, particolarmente in questo delicato frangente”.

Al prof. Lorenzo Lo Muzio vanno le congratulazioni del Rettore Pierpaolo Limone e della Comunità universitaria. Un riconoscimento importante per il prof. Lo Muzio già Presidente del Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Foggia, Presidente della Conferenza Permanente dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Vicedirettore del C.I.N.B.O. (Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia), Past-Presidente della Società Italiana di Patologia e Medicina Orale (SIPMO) e Editor in Chief of “Minerva Stomatologica”.