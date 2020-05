, 20 maggio 2020. Poteva avere conseguenze peggiori un’errata manovra di un’autovettura avvenuta stamani, verso le ore 14, in via Dante Alighieri a Mattinata. Come evidente dalle immagini, il mezzo si è fortunatamente bloccato nonostante la rovinosa caduta dal marciapiede. Fortunatamente illeso l’autista del mezzo.

FONTE IMAGE STATOQUOTIDIANO.IT