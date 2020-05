“Tempo-Tuta”. Studio legale foggiano LEI prepara ricorso pro operatori sanitari

, 20 maggio 2020. In periodi in cui si fa un gran parlare dell’abnegazione degli operatori sanitari e del loro salario minimo lo(Lavoro, Etica, Impresa) degli avvocatiscende in campo a tutela dei lavoratori del settore. «L’attività di vestizione e svestizione, qualora sia effettuata prima dell’inizio e dopo la fine del turno, rientra nell’orario di lavoro e, come tale, è da retribuire autonomamente –spiegano i legali Lucia Martino e Federica Volpe -.

La Cassazione in una recente sentenza

ha affermato che tale attività, integrativa e strumentale all’obbligazione principale, è da

ritenersi funzionale al corretto espletamento dei doveri deontologici della presa in carico

dei pazienti e della continuità assistenziale e, pertanto, è meritevole di ricompensa

economica».

Pertanto medici, infermieri ed operatori socio-sanitari costretti ad attività di vestizione e svestizione di uno specifico abbigliamento (come il camice e la mascherina), il cui utilizzo è imposto da esigenze di sicurezza ed igiene pubblica prima dell’inizio e dopo la fine del turno di lavoro potranno ricorrere per vedersi riconoscere il questo che viene definito Tempo-Tuta.

Il personale sanitario (medici, infermieri, operatori socio-sanitari) che effettua attività di vestizione e svestizione di uno specifico abbigliamento (come il camice e la mascherina), il cui utilizzo è imposto da esigenze di sicurezza ed igiene pubblica prima dell’inizio e dopo la fine del turno di lavoro, si trova nella condizione quindi di poter ricorrere per vedersi riconoscere il diritto alla retribuzione per il tempo impiegato, stimato in 10/15 minuti rispettivamente all’inizio e alla fine del turno. «Mentre questi operatori sono in prima linea nelle emergenza epidemiologica da Covid-19 – concludono gli avvocati Lucia Martino e Federica Volpe – noi abbiamo voluto mettere al loro servizio la nostra professionalità. Un diritto per i lavoratori del settore sanitario che intendiamo difendere».