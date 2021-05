Aggressione omofoba a Manfredonia, M5s: “Basta complici silenziosi. Chi sa, parli e denunci”

(nota stampa). A Manfredonia nessuno merita di svegliarsi la mattina e leggere sui giornali che un suo concittadino ha rischiato di essere sfregiato da bottiglie di vetro per via del suo orientamento sessuale, identità e ruolo di genere o del suo sesso biologico.

Chiediamo a gran voce più di un cambiamento:

1) Basta complici silenziosi. Chi sa, parli e denunci. Non dobbiamo aspettare che siano i nostri parenti o amici ad essere vittime di omofobia. Amare non è mai una colpa.

2) Più voce dai rappresentanti sui territori ad ogni livello. La politica ha il dovere di trovare

soluzioni o supportarne eventuali esistenti come il DDL Zan, che prevede un inasprimento

delle pene per i reati commessi con l’aggravante della discriminazione correlata a questi

casi.

3) Nessuna rappresentanza agli omofobi all’interno delle istituzioni cittadine. Alle prossime

amministrative non instaureremo nessun dialogo con chi chiude gli occhi di fronte alle

ingiustizie per accaparrarsi più voti possibili.

Il progresso implica un cambiamento culturale e noi ci siamo messi in gioco anche per queste battaglie di civiltà. La violenza è sbagliata sempre, a prescindere da chi la subisce, ma quando si presenta con l’aggravante della discriminazione deve essere respinta con più vigore da tutti.

MeetUp 5 Stelle Manfredonia