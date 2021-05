Ancora furti d’auto a Manfredonia: in Parco Calabria rubata una Ford Puma

Manfredonia 20 maggio 2021. “Alle ore 03.00 circa, rumore di autoveicoli, una sirena di allarme e via. Ti svegli la mattina per recarti al lavoro e ti accorgi che la tua auto, manca dal parcheggio, dove è stata lasciata la sera prima”.

“Le prime domande che uno si pone, forse non l’ho parcheggiata qua, fa un giro del parco, niente, l’autovettura Ford Puma è stata rubata”.

“La persona si chiede: forse ho sbagliato io, a comprare un’auto? Forse sbagliano in tanti che comprano auto? Non lo sa, è totalmente confuso, che non resta di chiamare suo padre per farsi accompagnare in caserma dei Carabinieri per esporre denuncia di furto!”.

Alessandro Manzella, Manfredonia 20 maggio 2021