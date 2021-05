Covid Puglia, Domenica muore a 44 anni: aveva appena perso i genitori

Bari, 20/05/2021 – (repubblica) I suoi genitori erano scomparsi a inizio maggio, a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Già allora, la figlia era ricoverata a causa del Covid. Domenica Giorelli, purtroppo, non ce l’ha fatta, e Fesca e San Girolamo piangono un’altra vittima del virus. Domenica aveva 44 anni e lavorava al panificio Cippone di San Girolamo: “Era veramente una brava ragazza, non sapeva dire di no, si metteva sempre a disposizione”, ricorda l’amico Peppino Milella. E sui social si susseguono i messaggi di cordoglio: “Nessuno mai potrà dimenticare la grande persona che eri, umile e dall’animo buono, sempre disponibile ad aiutare il prossimo. Ci mancherai davvero tanto”, scrivono.

Il quartiere si era già mobilitato per aiutare la famiglia dopo la morte dei genitori Giovanna Munafò e Giuseppe Giorelli: prima era morta la donna per problemi legati a una sua malattia, e dopo qualche ora il marito, che era stato contagiato dal Covid ma si era negativizzato. Così, i residenti avevano organizzato una raccolta fondi per sostenere le spese dei funerali, invitando anche alla preghiera per la figlia. Ora, Fesca ha perso anche Domenica.(repubblica)