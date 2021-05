Fusco (Fdi): “Se tornasse il consiglio comunale saremmo all’opposizione”

(STATOQUOTIDIANO, ore 19). Foggia, 20 maggio 2021. “Fratelli D’Italia pensa al futuro della città nel centrodestra e fa riferimento al comunicato stampa del commissario Bignami datato 9 maggio che considera finita quest’esperienza con l’amministrazione Landella”. Lo dichiara Gino Fusco, capogruppo del partito: “Nel caso poi il sindaco trovasse i numeri e si formasse il consiglio comunale con i subentranti, il nostro partito andrebbe all’opposizione, dato per certo che non saremo presenti né in prima né in seconda convocazione”.

Con Francesco D’Emilio sarebbero in 2, da sommare ai 12 della minoranza che, comunque, non hanno alcuna intenzione di riprendere il loro posto nei banchi, virtuali per tutti da un anno e mezzo.

Eugenio Iorio, lo conferma il segretario provinciale dell’Udc Francesco D’Innocenzio, dopo la surroga, se avverrà, andrebbe all’opposizione. La Lega cittadina, sostanzialmente, ritiene che sia molto difficile la “praticabilità politica” e che, pur se Landella trovasse qualche modo per andare avanti, dovrebbe fare i conti con i numeri in consiglio che non ci sono.

Lasciano il tempo che trovano le alchimie sulla data da cui cominciare a discutere di nuove elezioni, (ottobre o maggio prossimi?) dato che si può azzardare un’ipotesi, null’altro. Né le sollecitazioni dell’ex sindaco Paolo Agostinacchio – che chiedeva un documento politico unitario del centrodestra a spiegare i motivi per cui si sarebbe deciso di continuare o meno, anche in vista del nuovo giro di consultazioni- hanno sortito i loro effetti.

Se dei partiti si comprende, da comunicati e linee indicate, quale potrebbe essere la prossima mossa, i consiglieri dei gruppi che non rientrano in Fdi, Lega e Fi sono ancora più indecifrabili. Se non saranno presenti in collegamento per il consiglio sarà alla spicciolata. Più chiaro di così…

Paola Lucino, 20 maggio 2021