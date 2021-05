Gimbe: ‘Covid: curva in calo del 30%’. Oggi 5.741 positivi

(ANSA, 20 maggio 2021). In netta discesa in Italia la curva dei contagi da Sars-CoV2. Nell’ultima settimana è stato registrato un calo di oltre il 30% dei nuovi casi e del 21,3% dei decessi. Ancor più netta la riduzione della pressione sulle strutture sanitarie: in 6 settimane sono diminuiti del 60% i ricoveri in ospedale e del 55% quelli in terapia intensiva. I nuovi e confortanti dati emergono dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nella settimana 12-18 maggio 2021. L’analisi mostra, rispetto alla settimana precedente, una diminuzione di nuovi contagi pari a 43.795 rispetto a 63.409, ossia – 30,9%. In calo pure i ricoverati con sintomi: 11.539 rispetto a 14.937, – 22,7%, e quelli nelle terapie intensive, 1.689 rispetto a 2.056, -17,9%.

Anche i dati forniti dal Ministero della Salute confermano l’andamento della curva: gli attualmente positivi sono in tutto 299.486, in calo di 7.244 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati verificati 5.741 contagiati, ieri erano stati 5.506 . Sono invece 164 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 149. I tamponi effettuati nell’ultima giornata sono stati 251.037, tra molecolari e antigenici. Ieri erano stati 287.256. Il tasso di positività è del 2,3%, in aumento rispetto all’1,9% di ieri (+0,4%).

