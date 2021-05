I copioni di Dogecoin stanno attraversando tempi difficili a seguito della più recente correzione del mercato. La maggior parte di loro ha perso oltre il 70% del proprio valore dall’ATH.

Il mercato delle criptovalute è stato collettivamente sottoposto a una massiccia correzione nell’ultima settimana. Il prezzo di Bitcoin è sceso sotto i $ 40.000, seguito da tutti gli Altcoin.

Alcuni, tuttavia, sono rintracciati più duramente di altri: i copioni di Dogecoin stanno sanguinando e ci sono alcune cose importanti da considerare che ne derivano.

I Copioni di Dogecoin Come SHIB Cadono

Meno di 10 giorni fa, gli acquirenti di copie di Dogecoin celebravano enormi guadagni, alcuni nella gamma di aumenti percentuali a cinque o sei cifre.

Come riportato da CryptoPotato, c’è stato un picco improvviso nel numero di monete che imitavano DOGE, che ha visto un enorme aumento finora nel 2021. In gran parte spinto da investitori al dettaglio che sembravano aver acquistato DOGE non appena Elon Musk ne ha twittato, criptovaluta è sicuramente l’argomento più caldo di quest’anno.

Shiba Inu (SHIB) è stato senza dubbio quello che si è distinto di più, poiché la criptovaluta è aumentata enormemente al punto in cui un semplice investimento di $ 50 l’anno scorso sarebbe valso oltre un milione al massimo storico della moneta (raggiunto solo 8 giorni fa ).

Ora, tuttavia, tutte le criptovalute imitatrici stanno crollando. È vero che l’intero mercato sta attraversando una grave correzione. Tuttavia, le perdite di queste monete sono molto più significative e le possibilità che si riprendano sembrano particolarmente scarse nel migliore dei casi.

Per il contesto, vediamo quanto valore hanno perso alcuni dei popolari cloni DOGE dai loro massimi storici, la maggior parte dei quali è stata raggiunta circa una settimana fa.

Shiba Inu (SHIB) è sceso del 65% da ATH.

Dogeswap (DOGES) è in calo del 94% da ATH.

DogeFi (DOGEFI) è in calo del 92,3% da ATH.

Husky (HUSKY) è in calo di 90,4 da ATH.

Shiba Pup (SHIBAPUP) è in calo del 93,2% da ATH.

Questi sono solo alcuni dei più apprezzati, ma la situazione è simile, se non peggiore, ad altri cloni di Dogecoin.

Quali Sono Le Lezioni?

La prima e la cosa più ovvia da considerare è che, per quanto lo amerebbero tutti, il mercato non sale solo. Va naturalmente alle correzioni quando gli investitori realizzano profitti o ribilanciano i loro portafogli.

Questo è il motivo principale per cui stiamo assistendo all’attuale correzione nell’intero mercato. Tuttavia, c’è una differenza fondamentale tra una correzione in Bitcoin e una in monete Dogecoin copione senza alcun valore intrinseco e intrinseco, create per capitalizzare una tendenza temporanea che è inevitabilmente destinata a estinguersi.

La cosa da capire è che non esiste “investire” in criptovalute di questo tipo. Non c’è niente su cui investire – la maggior parte di loro condivide persino lo stesso modello WordPress – è il minimo sforzo per crearli.

Mentre è tutto divertimento e giochi quando la tendenza è calda e i prezzi salgono, è anche importante ricordare che il trading è un gioco a somma zero. Ciò significa che affinché qualcuno possa acquistare, un altro deve vendere.

La maggior parte delle volte, la maggior parte degli investitori con poca o nessuna comprensione del mercato (che è la maggior parte del commercio al dettaglio) tende ad acquistare vicino al massimo, ovvero quando la tendenza è al suo apice e quando le persone di solito vengono a conoscenza della criptovaluta specifica.

Una volta che i mercati iniziano a fare il pieno, tuttavia, è improbabile che quelle monete senza fondamentali si riprendano. Quindi quello che di solito accade è che le persone finiscono con grandi sacchi di monete che probabilmente non torneranno mai piùi, per non parlare di realizzare un profitto.

In ogni caso, i punti chiave qui sarebbero non investire in attività senza fondamentali solidi, stare molto attenti quando si cavalca una tendenza ovviamente a breve termine, nonché fare ricerche adeguate e stare alla larga dalle truffe. (nota stampa).