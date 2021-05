Manfredonia. In memoria di Pasqualino Leporace

Manfredonia, 20 maggio 2021. Nella serata di lunedì 17 c.m., in solitudine è volato al cielo un amico ed oserei dire, per meglio rappresentare le qualità, angelo di 57 anni di nome Pasquale Leporace.

Ebbene sì, un angelo, perché il buon Dio, ha deciso sia dalla sua nascita che dovesse crearsi un legame simbiotico con la sua cara nonna paterna, Gaetana Palladino, ormai giunta alla veneranda età di cento anni, che si è sempre preso cura del nipotino del cuore, crescendolo come se fosse suo figlio sin dalla nascita riversandogli un miniera di amore, quell’amore che in età adulta è stato ricambiato da Pasqualino che, si è dedicato anima e corpo alla nonnina che ha sempre chiamato mamma, tanto era l’affetto e l’amore che provava per lei.

Un solo cuore, un amore immenso durato 57 anni e maledettamente arriva il covid a siglare la fine di un idillio, difatti, giammai nonna Gaetana avrebbe mai immaginato di sopravvivere al proprio amato nipote.

Pasqualino, secondo quando raccontato dalla sorella, giovedì scorso, scopre con un tampone genico, di essere positivo al Covid 19, pertanto, si rivolge al proprio medico curante che gli prescrive cortisonici ed antibiotici e si rifugia in casa con la propria nonnina, in quarantena forzata, in attesa di una chiamata da parte dell’Asl per la verifica della positività con il tampone molecolare.

Scambia fino a sabato alcune parole per telefono e messaggi brevissimi con i propri famigliari, tra cui il fratello, fuori Manfredonia per motivi di lavoro e la sorella anch’essa in quarantena fiduciaria che non riescono evidentemente a percepire che le condizioni di salute del “povero” fratello stanno peggiorando né evidentemente Pasqualino, provato dal fiato corto, ha la forza di esprimere a parole il proprio malessere, evidentemente, le sue speranze erano tutte rimesse nell’arrivo di un medico che avrebbe dovuto visitarlo e verificare le sue reali condizioni di salute ma così non è stato.

Pasqualino è morto per arresto cardiaco, abbandonato a sé stesso, aspettando un medico che non è mai giunto a casa monitorare le sue condizioni di salute, questo perché il Covid 19 è ormai considerato tra le più terribili ed infettive delle malattie nonostante, vi siano fior di presidi medici che dovrebbero isolare da ogni contagio.

Le urla strazianti di dolore provenienti dalla nonna, unica testimone della morte, sono state udite dai vicini di casa che, muniti di mascherina, sono entrati all’interno, hanno allertato il 118 ma ormai non vi era più nulla da fare.

Allertato dai parenti, mi sono prontamente recato presso l’abitazione, un pianterreno in via Maddalena e quelle urla di dolore nonchè l’immagine della nonnina disperata al capezzale a vegliare il corpo senza vita dell’amato “figlio”, perché tale era, rimarranno impresse, in modo lapidario, nella mia mente, al punto che non solo mi hanno impedito il sonno notturno ma nel contempo hanno alimentato in me una riflessione.

La morte di Pasqualino, deve far riflettere su quanto, nonostante siano trascorsi 15 mesi dall’insorgenza del “maledetto” nel nostro Paese, si sia dimostrato fallace il nostro sistema sanitario, un tempo, forse in modo autoreferenziale, definito tra i migliori al mondo. E’ notorio, infatti, che spesso il Covid 19 determina la insorgenza della polmonite interstiziale, che se non curata in modo efficace e tempestivo, provoca, notoriamente il decesso del paziente.

Un tempo che fu, i medici, se un paziente avesse lamentato una dispenea, avrebbero per prima cosa ascoltato il pazienti con lo stetoscopio ed immediatamente se avessero percepito seri problemi respiratori, avrebbero prescritto o una radiografia o tac, oltre a dosi massicce di penicillina o antibiotici e misurazione costante della saturazione di ossigeno nel sangue, perché notoriamente, una saturazione insufficiente aumenta il rischio di infarto cardiaco.

Quanti, come Pasqualino, tra i morti che statisticamente sono stati registrati in questo ultimi anno, sono 15 mesi sono morti a causa del covid 19, ovvero, a causa di mancate corrette diagnosi o cure tempestive, dovute, purtroppo, a quel protocollo, tanto difeso da sedicenti “uomini di scienza” o “collaborazionisti”, chiamato “vigile attesa”, responsabile, a mio avviso, di tantissime morti che avrebbero, tranquillamente, potuto essere evitate?

Non parliamo di una banale influenza, ma di una influenza che spesso, specie in soggetti immunodepressi o con patologie importanti, si rileva molto pericolosa, per le complicazioni che ne possono derivare, pertanto, poiché ogni paziente ha una propria anamnesi registrata presso il proprio medico curante, intelligenza vorrebbe, che una volta segnalata la positività riscontrata da un tampone, il soggetto, dovrebbe essere costantemente vigilato dalla struttura sanitaria e non lasciato abbandonato al proprio destino o alla cura dei propri cari terrorizzati dalla possibilità di contagio e comunque sia spesso a digiuno di nozioni mediche.

Pasqualino, come era sua abitudine, non lo vedremo più la mattina al bar Impero, dove era solito prendere un caffè da asporto per portarlo alla sua amata nonna.

La sua morte come quella di tanti altri, spero non resti solo un dato statistico e soprattutto che un giorno si possa riscrivere, con il supporto della magistratura e con obiettività questa terribile pagina di storia, nella quale, purtroppo, alcune responsabilità sono state, inspiegabilmente, non accertate, come se morire per covid sia diventata normalità, quando poi risulta evidente che, non un politico nazionale, un personaggio o sportivo noto, ci abbiano lasciati a causa del covid o per le sue complicazioni, evidentemente, esiste una sanità di seria A molto efficace ed una di serei B, invece, per i meno abbienti.

Per gli amici che gli hanno voluto bene, i funerali di Pasqualino verranno celebrati con il rispetto delle prescrizioni covid, all’interno del cimitero, sabato 22 alle ore 9,00.

Antonio Castriotta