Perché inserire le criptovalute nel sistema di PayPal è stato un successo? Spiega il CEO

Negli ultimi due anni abbiamo assistito alla totale e completa ridefinizione di abitudini, usi e costumi. La pandemia ha colpito duramente l’intero mondo e le sue azioni sono state completamente modificate, cambiate riscritte. Si è trattato di un processo rapido e violento nella sua evoluzione che ha portato, in rare circostanze, alla ridefinizione di priorità e sistemi d’azione. I paradigmi di alcuni grandi settori, come quello dell’economia, sono stati letteralmente riscritti. Le esperienze di gioco nei casinò, ad esempio, sono state completamente modificate e portate verso un mondo nuovo e in espansione: quello digitale. Al mondo digitale si sono poi affiancate alcune straordinarie novità come nel caso del successo delle criptovalute. Infatti, non pochi casinò online hanno cominciato ad accettare il pagamento tramite valute digitali e, in misura maggiore, quello tramite gli e-wallet o portafogli elettronici. I casino PayPal Italia sono quindi cresciuti a dismisura e, in questo momento, godono di straordinaria salute anche grazie all’inserimento delle criptovalute all’interno del sistema PayPal, il maggiore circuito al mondo tra quelli completamente digitali.

Ci troviamo, infatti, all’interno di una fase storica che, in ogni sua sezione, volge la sua attenzione verso la completa semplificazione dei movimenti finanziari. In tal senso, PayPal ha ricoperto e ricopre un posto di prim’ordine che si giustifica e spiega proprio in virtù del boom straordinario messo appunto durante la pandemia da Covid-19. Come dicevamo in apertura, infatti, il mondo ha avuto cambiare le sue abitudini volgendo sempre di più verso le transazioni online e digitali. Questo ha ovviamente spostato l’attività di PayPal da secondaria a comprimaria quando si parla di acquisti online. Infatti, l’obbligo di distanziamento sociale, l’assenza di contatto fisico e altri parametri hanno radicalmente cambiato il modo di vivere e di acquistare, a totale beneficio di chi, come PayPal, ha promosso fin da subito la velocità e l’immediatezza delle transazioni. Durante l’intero percorso di crescita, l’obiettivo è stato quello di guadagnare lentamente campo e consensi e oggi si pone dinanzi ad una nuova sfida: rendere popolare, sicura e affidabile la moneta digitale o criptovaluta.

Dalla fine del 2020, infatti, PayPal si è attivata lanciano i nuovi servizi a supporto delle valute digitali detti “Crypto”. Questo genere di servizi ha dato la possibilità a tutti di acquistare, conservare, tenere sott’occhio e vendere diverse criptovalute. Tra queste, anche la più importante. il Bitcoin che, con PayPal, è riuscita a far registrare un nuovo e storico record di valutazione. Il supporto offerto da PayPal a queste valute è completo ed arriva ad offrire la possibilità di pagare direttamente al check-out con una delle tante criptovalute disponibili e supportate. Si tratta quindi della primissima situazione in cui le criptovalute possono essere utilizzate per pagamenti quotidiani.

In un’intervista rilasciata al Time, il CEO di PayPal Dan Schulman ha dichiarato che nei prossimi 10 anni ci sarà un incredibile declino della moneta contante a favore delle forme di pagamento liquide. Inoltre, lo stesso CEO ha sostenuto che: “Anche le carte di credito come hardware per gli acquisti tenderanno a scomparire, e si farà tutto dal cellulare, che fornisce già un grande valore aggiunto rispetto ad altre forme di pagamento. Le banche centrali dovranno ripensare tutta la politica monetaria. Non si potrà più iniettare moneta nel sistema, semplicemente perché la gente non userà più i contanti. Ed ecco l’avvento della moneta digitale”.

Ancora, il CEO di PayPal ha spostato l’accento sulla sicurezza delle transazioni che, ovviamente, è una delle priorità assolute per l’azienda americana. Infatti, secondo l’alto dirigente, per hackerare un account PayPal non è sufficiente entrare in possesso di una password. Infatti, al momento di un transazione vengono considerate ben 130 variabili diverse che agiscono sulla base delle configurazioni offerte dai Big Data. L’operazione, in tal modo, diviene secondo Schulman: “Molto più sofisticata di un’autenticazione a due fattori: si tratta di usare i Big Data per capire chi sei, non chi fingi di essere”.