Truffa in Puglia. Poste private, si appropria di 25mila ai danni dei cittadini

I Finanzieri della Compagnia di Altamura – coordinati dal I Gruppo Bari – hanno eseguito un provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari, Dott.ssa Rossana De Cristofaro, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, del denaro, profitto del reato, in capo ad un imprenditore di Altamura (BA), denunciato per truffa aggravata