Auguri all’attrice foggiana Maria Chiara Giannetta, oggi compie 30 anni

Foggia, 20 maggio 2022 – Il 20 maggio del 1992 nasceva a Foggia Maria Chiara Giannetta, attrice nota al grande pubblico soprattutto per il ruolo del capitano Anna Olivieri nella famosa serie Rai “Don Matteo”, per aver preso parte alla fiction Rai “Un passo dal cielo 5”, e per il suo ruolo in “Buongiorno, mamma!”, al fianco del grande Raoul Bova.

Originaria di Sant’Agata di Puglia, Maria Chiara Giannetta è anche la protagonista Blanca Ferrando della serie Rai “Blanca”, record di ascolti e vincitrice del prestigioso premio C21 International Drama Awards (per essere una delle produzioni più innovative a livello globale). E’ stata co-conduttrice di Sanremo 2022 nella serata di venerdì, dedicata alle cover di brani famosi. A condurre le altre serate nomi di grande spicco come Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer e Sabrina Ferilli.

Maria Chiara Giannetta è nata a Foggia il 20 maggio del 1992. Fin da piccolissima appassionata all’arte della recitazione, Maria Chiara ha cominciato il suo percorso teatrale all’età di 11 anni, con la partecipazione a vari spettacoli teatrali di tipo amatoriale.

Ha studiato recitazione al Teatro dei Limoni a Foggia e dal 2011 si è trasferita a Roma per studiare al Centro sperimentale di cinematografia. Nello stesso periodo ha cominciato a partecipare in vari spettacoli teatrali di livello come “Chicago”, e a seguire negli anni anche in “Il gatto con gli stivali” e “I racconti di Silente”.

Nel 2014 è approdata in televisione, apparendo nella famosissima serie “Don Matteo”, e due anni dopo in “Baciato dal sole” (con Guglielmo Scilla e Noemi) e al cinema in “La ragazza del mondo”, al fianco di Michele Riondino.

Dopo aver preso parte alle serie “Un passo dal cielo” e “Che Dio ci aiuti”, nel 2018, torna a “Don Matteo”, ma con un ruolo centrale: il capitano Anna Olivieri, che le dona la notorietà al grande pubblico.

Nel 2021 Maria Chiara Giannetta, insieme a Raoul Bova, Matteo Oscar Giuggioli, Federico Cesari e Serena Autieri, è stata protagonista della fiction Mediaset “Buongiorno, mamma!” e a marzo 2022 di “Don Matteo 13”.

