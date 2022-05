Casa Sollievo, una delle ambulanze donate arriva in Ucraina (VIDEO)

Lo comunica il Quartier Generale dei Volontari della Difesa dell’Ucraina in una lettera di ringraziamento inviata nei giorni scorsi all’Ospedale di San Pio, firmata da Dorosh Volodymyr Illitch, capo del consiglio dell’organizzazione comunitaria Bukovinska Hromada. L’altra ambulanza sarà a disposizione del vescovo greco cattolico di Saphorisia per essere utilizzata negli ospedali di Lozova. Ecco un video girato per noi da uno dei volontari della Difesa dell’Ucraina.