È uscito il nuovo libro di Michele Illiceto: “All’ombra delle Tue ali”

Statoquotidiano.it, Manfredonia (Fg), 20 maggio 2022 – E’ uscito in questi giorni il nuovo libro del prof. M. Illiceto dal titolo “All’ombra delle tue ali, Per una mistica postmoderna. In dialogo con Dio in un mondo senza Dio” (Andrea Pacilli Editore, 2022, 508 pagine, 22 euro). Pubblichiamo alcuni stralci della Prefazione scritta da Padre Franco Moscone, arcivescovo della Diocesi di Manfredonia – Vieste – S. Giovani Rotondo.

Dialogare con Dio in un tempo senza Dio, o in una stagione dove Dio non è più al centro della fede e diventa strumento per le più diverse idee e pretese, è impresa ardua ed apparentemente “fuori tempo”! Questo corposo testo di Illiceto prova a scommettere su tale possibilità: lo fa sulla scia di Sant’Agostino, dei grandi mistici sia del passato che dell’attualità e nello stile di Pascal e di Kierkegaard.

E lo fa su due registri: contemplazione-meditazione e riflessione-speculazione, il tutto con un occhio rivolto alla vita e all’azione, alle scelte che si è chiamati a compiere, mettendo in gioco la propria libertà e facendo i conti con la propria fragilità. È una sorta di mistica sociale dentro cui piace muoversi a Illiceto; una mistica feriale che fa continuamente i conti con le tante difficoltà sia del vivere che del credere in un’epoca diventata liquida e incerta.

Si tratta, da un lato, di un pensiero orante e adorante, dall’altro di un pensiero dubitante e problematizzante: il pensiero si fa nomade e itinerante come l’uomo post-moderno. Infatti, mentre ci aiuta a contemplare il mistero di Dio e dell’uomo, allo stesso tempo si propone di attraversare le grandi domande che da sempre l’uomo si pone, senza riuscire a trovare le risposte che si aspetta: domande che l’autore pone contemporaneamente a sé stesso e a Dio. Interrogando Dio, in fondo, l’autore interroga sé stesso, lasciandosi interrogare da Dio.

Usando uno stile biografico e un metodo narrativo, l’autore fa memoria dei propri limiti e delle proprie peripezie esistenziali vissute nel mentre cercava di dare un senso alla propria vita. Pensava di trovare la felicità altrove, ma poi scopre che invece ciò che cercava era proprio quel Dio nel quale credeva di non credere, e si accorge che più che essere egli a cercare, era cercato da Dio che non conosceva. Come tutte le persone errava cercando la Bellezza, la Verità e il Bene; non sapeva ancora dare un nome a ciò che si agitava nel suo cuore, fin quando, rientrato in se stesso ha trovato nascosto, come in una stanza dimenticata ed inesplorata, Dio che lo ha affascinato e sedotto.

Chi leggerà questo libro gli sembrerà di confrontarsi con le Confessioni del grande Agostino (l’autore più citato) o con i Pensieri di Pascal, perché l’autore con lo stile tipico del vescovo di Ippona e del filosofo e scienziato francese, intesse un percorso profondamente introspettivo e maiuetico al contempo. Infatti, nel dialogare con Dio Illiceto si spinge, in una sorta di viaggio interiore, fino a un denudamento radicale del proprio io, toccando i fondali più oscuri, ma anche più luminosi della propria anima. E lo fa confrontandosi con la Parola di Dio che, quale spada a doppio taglio, apre nel pensiero percorsi inediti.

È questa Parola che, prima di consolare e confortare, mette in crisi e destruttura l’anima per aprirla alla fede che, citando Kierkegaard, si presenta come paradosso ed esperienza dell’assurdo. Infatti, stupiscono le innumerevoli citazioni bibliche e l’uso della Parola di Dio, da cui l’autore si lascia spogliare e destrutturare per poi farsi ricomporre; Parola che prima ferisce e che poi guarisce; prima sconvolge e poi riconcilia. L’autore si lascia scavare e levigare dalla sacra Scrittura come un pietra da una goccia che lentamente le cambia forma.

Ci troviamo ad aver in mano un libro dove si intrecciano diversi registri d’analisi e interpretazione. In primo luogo il lettore può trovare un’indagine antropologica che mette in evidenza tutte le fragilità umane, accentuate dalla condizione postmoderna e postcristiana dell’uomo europeo: un percorso esistenziale fatto di cadute e di fallimenti, ma anche di riprese ed elevazioni; di gemiti e di inquietudini, ma anche di gioiosi ritrovamenti; di smarrimenti, ma anche di attese e di una sana inquietudine che spinge a cercare una Verità che affronta la prova del dubbio.

Accanto a questo registro, è presente un’indagine di natura profondamente teologica con le tante questioni che l’autore – in un dialogo serrato e senza sconti – pone sotto forma di domande a un Dio che, il più delle volte, non risponde nel modo come noi vorremmo o ci attenderemmo. Illiceto, facendo tesoro delle sue conoscenze filosofiche e teologiche, affronta diverse questioni a riguardo: la ricerca della vera sapienza, la questione dell’inizio, il tema del male, del dolore, dell’abbandono, della libertà, del silenzio e della solitudine, dei frutti che non maturano o che non si vedono.

A questi argomenti si aggiunge il tema del peccato come fallimento umano e come cattivo investimento della libertà, la quale non va intesa, come dice l’autore confrontandosi con il filosofo Sartre, come prova che Dio non c’è, ma come segno di un amore sconfinato in cui ci si può solo perdere. Confrontandosi sia con l’ateismo che con il nichilismo, il libro dialoga con i grandi filosofi (Epicuro, Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud, Sarte, Camus, Cioran) che hanno negato l’esistenza di Dio e, allo stesso tempo, sottopone a critica una fede che pretende di catturare Dio a suo interesse, fede troppo apologetica e poco profetica.

Il terzo registro del libro – il più intimo ed accattivante – è quello di indagine mistica con continui riferimenti ai grandi mistici classici del passato – Meister Eckhart, M. Porete, N. Cusano, S. Teresa d’Avila, S. Giovani della Croce e A. Silesius – e del tempo presente, come ad esempio S. Weil, E. Stein, E. Hillesum, D. Bonhoeffer. L’esito di questa immersione mistica è che l’io si scopre essere come un grande “castello interiore” nel quale si muove un “ospite sconosciuto” che lo abita, e nel quale prima o poi ci si inciampa. Insomma, per Illiceto Dio non lo si dimostra, né lo si incontra, ma in Dio si inciampa, perché Dio, come già aveva sperimentato Agostino, quando credi di averlo trovato, si nasconde per lasciarsi di nuovo e ancora cercare.

Emerge quindi una fede spirituale, mistica, senza diventare misticheggiante, incentrata, come suggerisce l’autore, su un quadruplice amore: per Dio, per gli altri, per il mondo-natura e per se stessi. È un libro sia per credenti che per non credenti. È un libro per i cercatori di senso, per persone pensanti. È un testo aperto e che sorprende ad ogni pagina, con sviluppi imprevedibili su di sé e sulla questione Dio.

+ p. Franco Moscone crs arcivescovo