StatoQuotidiano.it, 20 maggio 2022. Una richiesta d’aiuto a StatoQuotidiano è giunta stamani da Francesco, un 35enne di Manfredonia, con richiesta e autorizzazione alla pubblicazione del testo e dell’immagine.

“Ciao StatoQuotidiano, sono di Manfredonia, mi chiamo Francesco (…), ho 35 anni e mi sta capitando questa cosa assurda. Praticamente mi sento chiamare gay dalla gente e questa cosa mi crea disagio, molto disagio. Non sono affatto gay nel modo più assoluto e vi scrivo nella speranza che voi potete aiutarmi“.

Mentre sono stati già avviati contatti in esterno per la vicenda che interessa Francesco, si ricorda come nonostante epiteti e aggettivi una volta considerati offensivi siano entrati oggi nel lessico quotidiano, la Cassazione non cambia rotta per i termini “frocio” e “schifoso”.

Secondo i giudici della suprema corte, chiamati a pronunciarsi su una caso concreto, “sono espressioni che costituiscono una chiara lesione dell’identità personale” e rappresentano un “veicolo di avvilimento”. Il principio è stato ribadito dalla sentenza 19359 della V sezione penale, pubblicata il 17 maggio 2021. Usare questi termini espone alla possibilità di essere denunciati e perseguiti per diffamazione.

