Una blogger alla scoperta di Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata

MANFREDONIA (FOGGIA), 20/05/2022 – L’A.Re.T – Pugliapromozione ha così premiato la proposta di tour che Confcommercio ha sviluppato con il sindacato di categoria Confguide provincia di Foggia e che è stato intitolato “Il Gargano sconosciuto”. Il press tour avrà luogo dal 20 al 23 maggio.

Si tratta di un primo esperimento che Confcommercio Foggia realizza per confermare uno dei suoi obiettivi: promuovere il territorio e con esso le aziende locali. Il tour, infatti, oltre a mostrare le bellezze di luoghi come Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo farà tappa in alcuni dei locali più caratteristici della zona dove gli ospiti degusteranno prodotti tipici locali.

Il tour “Il Gargano sconosciuto” è stato pensato per valorizzare il territorio che, in Capitanata, è conosciuto come “la porta del Gargano”, un lungo percorso che tocca città marine e non marine che, con la loro cultura e la loro peculiarità, annunciano l’ingresso, al visitatore, nella terra del Gargano. Un tour che, non solo ha un forte impatto culturale per le visite e i percorsi naturalistici che i partecipanti potranno fare, ma per il suo messaggio.

Natura, tradizioni locali, cultura, enogastronomia contadina, bellezza: si parte da questi punti per attraversare un territorio che apre a nuovi itinerari. Un territorio che come uno scrigno racchiude il tesoro della bellezza della natura e del tempo che è passato e ha lasciato testimonianze che parlano di civiltà antiche e di riti sconosciuti.

Il tour comincia con la visita alla Laguna del Re, un’area naturale ricca di biodiversità. Nella piccola oasi naturalistica sarà possibile attendere il tramonto per scattare foto piene di bellezza e luce, ma prima gli accompagnatori guideranno i partecipanti lungo un sentiero pensato per gli amanti del birdwatching.

La seconda giornata è dedicata alla città di mare di Manfredonia. Il gruppo visiterà il centro storico, il castello di epoca angioina aragonese, il Duomo e i palazzi nobiliari. I partecipanti saranno poi accompagnati tra le botteghe artigianali della ceramica, cartapesta, creta e pietra. Il tour proseguirà dopo pranzo con la visita agli ipogei paleocristiani di Santa Maria Regine, al museo etnografico sipontino e alla adiacente biblioteca, infine si farà visita al parco archeologico “Le Basiliche di Siponto” dove l’artista Edoardo Tresoldi ha installato la sua opera permanente. La giornata si concluderà con la visita al museo storico dei pompieri e della croce rossa di Manfredonia (il più grande d’Europa).

Il terzo giorno sarà dedicato al percorso naturalistico in Foresta Umbra, riconosciuta dall’Unesco per le faggete depresse presenti. La foresta è una delle più estese d’Italia. Qui, gli ospiti pranzeranno con piatti tipici della tradizione contadina locale. Il pomeriggio sarà interessato dalla visita alla città di Monte Sant’Angelo (patrimonio dell’Unesco) e alle sue bellezze: castello normanno svevo, la grotta di san Michele arcangelo, il museo lapideo e devozionale, e il tipico rione Junno con le sue botteghe della pietra e del pane. In serata il gruppo si trasferirà nella città marina di Mattinata per la cena e la visita al museo delle arti e tradizioni popolari. Per l’ultimo giorno è previsto invece una visita presso una masseria agricola per conoscere l’arte dei tipici muretti a secco.

Ospite del tour la travel blogger di “Ti racconto un viaggio”, Marianna Norillo.

“Abbiamo colto al volo l’opportunità offerta da Pugliapromozione di partecipare alla manifestazione di interesse– ha dichiarato il presidente di Confcommercio Foggia, Damiano Gelsomino. Si tratta di un’occasione non solo di promozione, ma di creare, per Confcommercio Foggia, nuove relazioni, incastri produttivi e nuove possibilità per il territorio. È la nostra prima esperienza, ma è uno strumento sicuramente valido per rinforzare le reti produttive. All’ ospite che da venerdì 20 maggio sarà accompagnata alla scoperta delle meraviglie della “porta del Gargano” va il mio benvenuto e quello di tutte le imprese del territorio. Siamo sicuri che rimarrà stupita dalla bellezza di certi paesaggi e dalle storie che essi custodiscono”.