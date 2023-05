“Date l’anima e verrete applauditi”. I tifosi del Foggia prima del Cerignola

Foggia. “Al tifoso non importa vincere ma vedere i propri calciatori dare l’anima. Lo scorso anno dopo l’eliminazione tutti i calciatori SONO STATI APPLAUDITI. Vado allo stadio da più di trent’anni e vi assicuro che questa tifoseria è grandiosa. Date l’anima e verrete applauditi“.

Come risaputo, al rientro della squadra a Foggia da Cerignola non sono mancati momenti di tensione da parte di alcuni facinorosi.

“Non è ancora arrivato il momento di arrendersi tantomeno non è quello di accanirsi, non serve a nessuno. È il momento di stare insieme, di dimenticare per 90 minuti la gara d’andata e di provare a fare un’impresa”. “Noi come società, in occasione del ritorno di Foggia-Cerignola, abbiamo provato a portare tutti allo stadio con prezzi simbolici di 1€ e 2€ ma abbiamo ricevuto il parere discordante della società ospite. Siamo solo riusciti a portare il prezzo della gradinata a 10€ così come nelle curve. Volevamo fare di più ma non ci è stato permesso. Ora più che mai abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno del vostro amore, e sappiamo, che sarete con noi, come avete sempre fatto”. Così la società foggiana sui social. “Ormai il danno è fatto e al 99% siamo fuori… il problema è cosa ci attende dopo”, dice Lorenzo.

“Sicuramente siamo fuori ma sarebbe bello almeno vedere una squadra combattiva. Come dici tu, il problema è il dopo….”

Unanime è la condanna in ogni modo contro ogni forma di violenza: “Questa è violenza e io la condanno… avrebbero potuto parlare e confrontarsi”.

“Puoi riempire lo stadio fino a sfondarlo ma chi ci deve mettere amore, passione e dignità deve essere la squadra! Il tifo a Foggia c’è e ci sarà sempre, in ogni occasione…..nel bene e nel male, ma la città è stanca di essere presa in giro da una società che non ci appartiene e non fa altro che prendersi gioco dei tifosi e tantomeno ha fatto qualcosa per tentare di riparare i danni degli anni precedenti, tra questi la campagna acquisti fatta con calciatori mediocri e di scarsa esperienza (eccetto quei 2/3)!”.