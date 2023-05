Foggia, morte Camilla Di Pumpo: fissata l’udienza preliminare

FOGGIA – Si svolgerà il 25 settembre l’udienza preliminare per 4 foggiani coinvolti nell’inchiesta sull’omicidio stradale di Camilla Di Pumpo, l’avvocatessa di Foggia di 25 anni morta la sera del 26 gennaio 2022. Una Fiat Panda imboccò da via Giovanni Urbano via Matteotti e si scontrò con una Audi A4 con a bordo tre giovani che percorreva via Matteotti.

L’impatto fu letale per la giovane che morì poco dopo per le gravi lesioni alla testa.

Il sostituto procuratore Roberto Galli chiede al giudice dell’udienza preliminare Antonio Sicuranza di mandare sotto processo il conducente della berlina F. P. C., 22 anni, accusato di omicidio stradale e concorso in falsità ideologica. I due amici che erano con lui, R. P. C. e S. R. rispettivamente di 20 e 27 anni, entrambi di Carapelle, imputati di favoreggiamento e falsità ideologica. M. C., 52 anni, padre del conducente dell’”Audi” pure imputato di concorso in falsità ideologica per un presunto iniziale tentativo di depistare le indagini, facendo risultare che alla guida della berlina ci fosse lui e non il figlio. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.