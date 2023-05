Foggia – “Non è ancora arrivato il momento di arrendersi tantomeno non è quello di accanirsi, non serve a nessuno. È il momento di stare insieme, di dimenticare per 90 minuti la gara d’andata e di provare a fare un’impresa”.

“Prezzo della gradinata a 10€ così come nelle curve”

“Noi come società, in occasione del ritorno di Foggia-Cerignola, abbiamo provato a portare tutti allo stadio con prezzi simbolici di 1€ e 2€ ma abbiamo ricevuto il parere discordante della società ospite. Siamo solo riusciti a portare il prezzo della gradinata a 10€ così come nelle curve. Volevamo fare di più ma non ci è stato permesso. Ora più che mai abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno del vostro amore, e sappiamo, che sarete con noi, come avete sempre fatto”.