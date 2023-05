Foggia, ucciso Salvatore Prencipe, clan Società. Era libero dal 2015

Foggia – E’ stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco il 59enne Salvatore Prencipe, morto questa sera a Foggia, in seguito a un agguato avvenuto in viale Kennedy.

L’uomo sarebbe stato affiancato da un’autovettura, nei pressi della sua abitazione. In seguito la raffica dei colpi.

L’uomo sarebbe stato raggiunto da due colpi di fucile. Prencipe era in auto nelle vicinanze della sua abitazione “quando è stato raggiunto da uno o più sicari a bordo di una Mercedes che hanno sparato”.

Indagini attualmente in corso degli agenti della Questura di Foggia. L’autovettura utilizzata dai killer è stata in seguito ritrovata, in fiamme, in via Sprecacenere.

Sul posto anche i Vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia.

PROFILO.

Salvatore Prencipe, 59 anni detto Piede veloce, era ritenuto uno dei boss del clan Trisciuoglio-Prencipe-Tolonese. Di base, sembrava da anni fuori dal giro criminale.

L’uomo era stato tra l’altro coinvolto nei procedimenti penali “Blitz Poseidon” e “Double Edge“. Era tornato in libertà nell’ottobre 2015 dopo aver scontato la condanna per “associazione mafiosa, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti”.

Da raccolta dati, relativamente all’operazione “Double Edge” (giugno 2002), l‘esito del processo di primo grado interessò 41 persone arrestate il 24 giugno del 2002 nell’ambito della medesima operazione, con successive 9 condanne, 4 patteggiamenti, 27 assoluzioni. Tra gli imputati furono condannati figurano, Federico Trisciuoglio (condannato a 4 anni di reclusione), Salvatore Prencipe (3 anni), Vincenzo Antonio Pellegrino, (3 anni), Antonio Bernardo (3 anni), Franco Spiritoso (3 anni), Michele Mansueto, (3 anni). Tra gli assolti Roberto Sinesi, Mario Piscopia, Antonello Francavilla e il fratello Emiliano.

Il blitz “Poseidon” fu invece messo a segno dagli agenti della Squadra Mobile di Foggia, il 28 giugno 2004. 25 le persone arrestate per lo più appartenenti al clan Trisciuoglio-Prencipe, accusate a vario titolo di associazione mafiosa, traffico e spaccio di droga, estorsione e altri reati. Al processo complessivamente il Gup del Tribunale di Bari dott.ssa De Palo emise 23 condanne e 6 assoluzioni rispetto alle 27 condanne e 2 assoluzioni chieste dal PM.

Imputati nel processo anche due poliziotti, entrambi assolti perché “il fatto non sussiste“.

Il ricorso successivo alla Corte d’Appello di Bari, definito il 3 luglio 2008, confermerà la maggior parte delle sentenze, tra cui quella a Federico Trisciuoglio (13 anni e 10 mesi), Salvatore Prencipe (13 anni e 6 mesi), Pasquale Moretti (5 anni e 4 mesi). La Corte di Cassazione, il 30 settembre 2009, ha rigettato il ricorso contro la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello con esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare in carcere per gli indagati che non erano già detenuti per altri reati.