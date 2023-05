Manfredonia, disinfestazione estiva contro insetti: il calendario

l’Amministrazione comunale del sindaco Rotice, in accordo con ASE SPA, ha potenziato il servizio a partire dalla conferma dell’aumento del numero dei trattamenti programmati (senza alcun costo aggiuntivo per i cittadini) inglobando i mesi di maggio e settembre, a vantaggio della vivibilità degli ambienti esterni e dell’attrattività turistica.

Il servizio, come informa il Vicesìndaco Giuseppe Basta, è effettuato dalla GIMAR Soc. Coop, utilizzando i principi attivi come Tetrametrina, Permetrina e Pbo formulato con innovativa tecnologia B.I.A. Green (basso impatto ambientale). Si raccomanda di non lasciare scoperti sui balconi e sulle finestre delle abitazioni indumenti ed alimenti vari.