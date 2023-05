Manfredonia. “Lì dove ti trovi starai giocando con gli angioletti”

Manfredonia. “Un pezzo del mio cuore è volato stamane con te in cielo. Eri un bambino solare sempre col sorriso che dispensavi a tutti con tanta dolcezza. Ora sembra che dormi, sempre sorridendo, su quel gelido letto. Ho invocato tutti i Santi, ma nessuno mi ha ascoltato“.

Sono le parole strazianti di un parente del bambino di 21 mesi deceduto tragicamente a Manfredonia ieri mattina. Probabilmente, il bimbo soffriva di non conosciute problematiche pregresse.

Continuano intanto sul web i commenti dei lettori e i messaggi di cordoglio dei cittadini, verso la mamma, il papà, e tutti i familiari.

“Ho invocato un cambio al Signore, in fondo si chiamava come me, ma non mi ha accontentato”, scrive ancora un parente.

“Lo so che dall’alto ti stai rattristendo nel vederci tutti disperati, chi cerca di piangere, senza lacrime, perché sono state tutte versate, chi grida per espellere tutta la rabbia che si è accumulata in ciascuno di noi, ora sei tu che devi dare tanta forza a mamma, a papà alla tua cara sorellina, devi far comprendere loro e a noi tutti che lì dove ti trovi stai giocando con gli angioletti che senz’altro ti hanno accolto con infinito amore.”