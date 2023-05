Manfredonia, Salvemini: “Al comando del Comune inesperti figli d’arte”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Sono rimasto basito dalla irriverenza della giovanissima presidente del consiglio, la quale, in spregio alle regole che disciplinano lo svolgimento dell’attività amministrativa dell’ente, nella seduta del 18 maggio u.s., ha privato il consigliere Francesco Schiavone del diritto/dovere al voto”. Lo scrive in una nota l’ex assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Manfredonia, Angelo Salvemini.

“Insomma, in pieno stile dittatoriale l’inesperto presidente ha messo a nudo i suoi gravissimi limiti, ignorando le regole (forse perché non conosciute) ed affermando la supremazia del ruolo. Io sono il presidente e pertanto decido che tu non debba nemmeno parlare per spiegare le ragioni della tua assenza durante la fase di iscrizione all’intervento! Questo, in sostanza, ha sbandierato all’indirizzo del malcapitato consigliere.

All’uopo l’implume Presidente citava e ri-citava, genericamente, il regolamento.

Sarebbe il caso che qualcuno ricordi alla sog.na Titta il disposto del comma 5 dell’art. 9 del regolamento che così recita: “Il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri”. Tradotto in termini elementari: Il Presidente deve intervenire a favore dei consiglieri (tutti) e non contro.

Un presidente che ingaggia una lotta personale contro un consigliere che rivendicava solo e soltanto un suo diritto è un presidente che non ha i requisiti per ricoprire quel ruolo e va immediatamente rimosso.

Avevo detto al Sindaco, in illo tempore, di affidare quel ruolo ad una persona più matura ma soprattutto più competente (indicandola nell’avv. Vincenzo Di Staso), ma la smania di apparire come colui che avrebbe cambiato le sorti della politica manfredoniana ha prevalso sulla ragione. Il desiderio di apparire come “il sovvertitore” ha fatto sì che ci siamo ritrovati al comando di questo ente giovani inesperti figli d’arte che fin’ora hanno lavorato (si fa per dire) sotto l’ala protettrice dei genitori.

E’ sotto gli occhi di tutti la presenza continua di ‘papà’ che rondano fuori e dentro al comune, mettendo il naso dappertutto, specialmente negli atti e documenti riservati. Tanti “Pecorella” che gironzolano nelle stanze di Palazzo San Domenico e interferiscono nei ruoli di tutti. Insomma, un carrozzone”.