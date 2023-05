Manfredonia, scontro tra auto e moto su Viale Miramare

MNAFREDONIA (FOGGIA) – Ieri pomeriggio si è verificato un incidente lungo Viale Miramare: un frontale tra un auto e una moto. Per fortuna al momento non si ha notizia di gravi conseguenze per la donna che guidava l’auto e per il centauro che è stato trasportato in Pronto Soccorso. Sul posto sono intervenuti Polizia, Vigili Urbani e sanitari del 118. Lo riporta Radio Manfredonia Centro.