Omicidio Prencipe a Foggia, ritrovata auto utilizzata dai killer (FOTO)

Foggia – Un uomo ritenuto “esponente di spicco del clan Trisciuoglio- Prencipe-Tolonese, una delle batterie della Società” di Foggia è deceduto in serata, in seguito a un agguato. Il suo nome è Salvatore Prencipe, 59 anni. Da raccolta dati, i fatti sono accaduti verso le ore 21 in viale Kennedy, zona periferica del capoluogo dauno.

Indagini in corso degli agenti della Questura di Foggia.

L’uomo sarebbe stato colpito con diversi colpi d’arma da fuoco.

Poco dopo, in via Sprecacenere, è stata ritrovata l’autovettura probabilmente utilizzata dai killer per l’agguato. Indagini in corso.

PROFILO SALVATORE PRENCIPE

VIDEO – FOTOGALLERY ENZO MAIZZI