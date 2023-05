Spara a ladro del Foggiano in fuga. Il giudice: deve essere processato

CHIETI – Né legittima difesa né tentato omicidio. Sparare due volte dal balcone di casa per fermare i ladri in fuga, ferendone uno, è incompatibile con la legge. Il gip cancella l’ipotesi dell’archiviazione nei confronti di D. C., l’ottantanovenne di Fara San Martino che fece fuoco contro la banda dei bancomat, e – codice alla mano – traccia una terza via tra l’impunità e un’accusa che può costare fino a 14 anni di carcere.

Fonte: ilmessaggero

L’anziano potrebbe essere processato per il reato di lesioni personali aggravate perché la notte del 9 ottobre 2021 mirò all’auto dei malviventi colpendo uno di loro, C. G., 33 anni di Stornara (Foggia), ricoverato in prognosi riservata dopo un intervento chirurgico d’urgenza.

Il pensionato, 90 anni il prossimo luglio, si assunse un rischio consapevole che – in base all’ordinanza del gip – non può essere giustificato dalla legittima difesa prospettata dalla procura. Tradotto: entro dieci giorni, il pubblico ministero dovrà formulare un capo di imputazione e chiedere il rinvio a giudizio. Il ladro ferito, assistito dall’avvocato Ettore Censano, è pronto a costituirsi parte civile e a puntare al risarcimento dei danni. Lo riporta Gianluca Lettieri sul sito ilcentro.it