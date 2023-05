UDC: “Nobiletti ha abbandonato il progetto della diga nel Foggiano”

FOGGIA – “L’Italia è tra i Paesi più piovosi d’Europa, ma riesce a immagazzinare appena il 4% dell’acqua, complici infrastrutture obsolete, perdite sulla rete, dighe bloccate o da sfangare. Bonaccini è da anni presidente di regione Emilia Romagna. Non può scaricare tutte le responsabilità all’evento straordinario.

Per non parlare di Nobiletti nuovo presidente PD della provincia di Foggia che nonostante il suo predecessore Nicola Gatta abbia con il nostro interessamento politico ed il coinvolgimento del consorzio di bonifica protocollato la richiesta al ministero del Sud per l’ottenimento del finanziamento di € 2 milioni per realizzazione del progetto senza la quale non si può richiedere il finanziamento dell’intera opera attraverso i fondi del PNRR per la costruzione di una nuova diga sul Carapelle ad Ascoli Satriano che darebbe acqua irrigua e potabile ed energia elettrica ad oltre 27.000 ettari di ottima terra e città come: