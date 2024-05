BARI. 72 milioni di euro sono stati stanziati dalla Giunta per le famiglie con ISEE fino a 75 mila euro con minori tra zero e tre anni per l’accesso ai servizi educativi come gli asili nido per l’anno scolastico 2024/25. Un avviso pubblico avrà l’obiettivo di sostenere le famiglie con minori da zero a tre anni per l’accesso e la frequenza di un sistema educativo di qualità accreditato; garantire e incentivare la qualificazione del sistema di offerta dei servizi per la prima infanzia; contrastare le povertà educative; offrire pari opportunità di educazione ed istruzione a bambine e bambini, con particolare riguardo a quelli in condizione di vulnerabilità economica; assicurare servizi educativi adeguati per il miglioramento dell’occupabilità e per il sostegno all’occupazione, con particolare riferimento a quella femminile; creare fiducia nel sistema di offerta per minori convenzionato con la pubblica amministrazione, anche in ottica di incremento demografico. Tra le priorità, l’abbattimento della compartecipazione economica delle famiglie al costo dei servizi.

RISORSE IDRICHE

Stanziati per il 2024 41 milioni di euro di fondi comunitari del Programma regionale per “Interventi di miglioramento del servizio idrico integrato”. Il positivo percorso intrapreso negli anni precedenti, necessita ancora di azioni e interventi per di conseguire l’obiettivo di qualità ecologica, preservando i corpi idrici da significative modificazioni dell’ecosistema.

I fondi serviranno quindi per il miglioramento dell’approvvigionamento idrico, con il potenziamento dell’efficienza degli schemi idrici per l’adduzione della risorsa acqua, e dall’altro il miglioramento e la ricostituzione delle riserve idriche per la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi, con particolare riferimento alla Rete Natura 2000, attraverso la promozione della tutela qualitativa e quantitativa della risorsa, anche mediante l’aumento dei livelli di risparmio idrico e il riutilizzo delle acque reflue recuperate.

Le azioni già intraprese hanno consentito di realizzare una riduzione del numero delle infrazioni comunitarie sul tema e una contrazione delle perdite totali nelle reti di distribuzione dell’acqua, registrando tra il 1999 e il 2018 una riduzione delle perdite di – 4,3 punti percentuali.

WELFARE

Seicentomila euro sono stati stanziati dalla Giunta per potenziare l’attività dei centri antiviolenza per interventi per la promozione e il recupero degli uomini autori di violenza, con il potenziamento e il consolidamento dei Centri, la formazione e aggiornamento del personale e le attività di informazione e comunicazione anche in continuità con la campagna “Allenàti contro la violenza”.

TRASPORTI

Stanziato un milione di euro per il potenziamento del servizio “Puglia Easy To Reach”, con i collegamenti diretti via pullman tra gli aeroporti pugliesi e i siti di maggiore interesse turistico. Allo sperimentato collegamento diretto tra l’aeroporto di Bari-Palese e il Gargano, si andranno ad aggiungere, su richiesta delle Province, collegamenti diretti tra gli aeroporti di Bari-Palese e di Foggia-G.Lisa con Castel del Monte (Bat), tra l’aeroporto di Foggia-G.Lisa e il Gargano, tra l’aeroporto di Brindisi- Salento con località turistiche del Brindisino e della Provincia di Lecce.

PAESAGGIO

Autorizzazioni paesaggistiche approvate dalla Giunta per i lavori di sistemazione del fiume Lato (Castellaneta, Ta), per il potenziamento definitivo dell’impianto di sollevamento fogna di Torre del Diavolo (Bari Japigia – Aqp) e per la riqualificazione urbana del quartiere S. Rita (Bari).

CULTURA

Approvata dalla Giunta la partecipazione alla spesa in favore del Comune di Cisternino (BR), per la VIII Conferenza Internazionale per la costituzione di reti di “Borghi più belli” nei Paesi del Mediterraneo. Il sostegno della Regione Puglia alle iniziative proposte dal Comune di Cisternino, ci sarà con il contributo una tantum per l’anno 2024 di 31.000 euro

COMMERCIO

La Giunta ha approvato la proposta progettuale della Edizione 2024 della Giornata regionale del Commercio equo e solidale, in programma a Bari nella giornata del 25 ottobre 2024, a cura della cooperativa “Unsolomondo”. A disposizione, 10mila euro di finanziamento. Data, sede e programma dell’iniziativa proposta sono concordati e condivisi con le altre due organizzazioni dell’Elenco delle cooperative del commercio equo e solidale, ossia, con la cooperativa sociale Equociqui di Taranto e con la cooperativa sociale Pietra di scarto di Cerignola (FG).

FONDAZIONE PUGLIA LIFE SCIENCE

La Giunta ha deliberato la nomina del dott. Felice Ungaro a direttore generale della “Fondazione Puglia Life Science”.