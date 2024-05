Con l’accusa di rapina, lesioni personali e tentata estorsione ai danni di un magistrato in servizio presso il Tribunale di Brindisi, un uomo è stato arrestato dai Carabinieri a Manduria (Taranto). L’arresto è avvenuto su ordine del gip del Tribunale di Potenza, che ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo lucano.

L’episodio di rapina risale a dicembre 2022, quando il magistrato fu aggredito ripetutamente per sottrargli un orologio e un telefono cellulare, del valore complessivo di diverse migliaia di euro. Successivamente, ci fu anche un tentativo di estorsione attraverso il metodo del “cavallo di ritorno”, cercando di restituire la refurtiva dietro pagamento di una somma di denaro, ma il tentativo fallì.

Durante una perquisizione nella casa del presunto complice della rapina, contro il quale non era stata disposta alcuna misura cautelare, i Carabinieri hanno trovato 80 grammi di hashish e oltre 20 grammi di eroina. Prima di aprire la porta ai militari, l’uomo ha lanciato da una finestra un pacchetto contenente circa 350 grammi di eroina, che è stato successivamente recuperato e sequestrato dai Carabinieri. Per questo motivo, l’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

