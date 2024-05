Come in tutte le più belle storie d’amore, c’è un periodo di innamoramento in cui il sentimento è intenso e reciproco, ma col passare del tempo le cose cambiano e le emozioni iniziano a svanire.

Per quattro anni, il legame tra Giancarlo Malcore e la società, così come con i tifosi di Cerignola, è stato forte e duraturo, alimentato da eccellenti prestazioni in campo e da un rapporto di fiducia con i supporter. Il bomber Malcore ha segnato 75 gol in 140 partite tra Serie C e D, fornendo anche decine di assist. In Serie D ha conquistato il titolo di capocannoniere per due volte.

Tuttavia, nell’ultima parte della stagione, sotto la guida di Mister Raffaele, la situazione è cambiata. Il vento ha iniziato a soffiare sfavorevolmente per l’attaccante gialloblù, che in alcune partite è stato relegato a pochi minuti di gioco.

Lo riporta Cerignolaviva.it